Incendiu puternic într-o localitate din Constanța. Două terenuri cu vegetație s-au făcut scrum, după ce o persoană a dat foc la resturi vegetale

Incendiu în comuna Mihai Viteazu, din județul Constanța. Din cauza neglijenței unei persoane, miercuri, două terenuri cu vegetație s-au făcut scrum, notează .

Focul a izbucnit miercuri, în jurul orei 13:00, la marginea Drumului Național 22 Tulcea-Constanța. Se pare că totul ar fi pornit de la un sătean care ar fi dat foc resturilor de vegetație din curte.

Ținând cont că vântul bătea cu putere, flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproape 900 de metri pătrați. Mai mult decât atât, au cuprins terenul vecinilor și au ajuns aproape de casa acestora.

Localnicii au sunat la 112, însă pompierii au ajuns după mai bine de jumătate de oră. Cu toate acestea, oamenii s-au mobilizat și au reușit să stingă incendiul.

„Întâmplător am văzut fum, m-am deplasat acolo, am văzut că un cetățean a dat foc din greșeală la ceva resturi vegetale în curte. S-a pus vântul și s-a extins și atunci am chemat echipa noastră care intervine de fiecare dată. Angajații primăriei și am imobilizat focul. Ca să nu se extindă și la curțile și casele vecinilor”, a declarat Adrian Costache, viceprimarul comunei Mihai Viteazu.