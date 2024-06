Situație halucinantă în traficul din Sibiu. Un bărbat s-a urcat pe capota unei mașini pentru a o distruge (VIDEO)

Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, s-a urcat vineri, 15 martie, pe capota unei mașini, în , pentru a o distruge.

Situație halucinantă în traficul din Sibiu

Totul s-a petrecut vineri, în jurul orei 17:00. Un individ periculos a lovit cu picioarele o mașină. La un moment dat, s-a urcat pe autoturism și a lovit cu putere parbrizul cu un coș de gunoi. În interiorul mașinii se afla șoferul, scrie .

Șoferii aflați în zonă au oprit și au început să îl claxoneze, însă acesta și față de ei. Într-o altă mașină a aruncat cu un cos de gunoi metalic, când a văzut că este filmat.

Unul dintre șoferi a sunat și la 112, solicitând intervenția unui echipaj de poliție. „Eu eram în trecere și am observat că băiatul respectiv era agresiv. S-a urcat pe mașina omului, o mașină cu numere roșii de Ilfov. A sărit pe capotă, pe parbriz, pe plafon. I-a înfundat parbrizul. Și plafonul s-a lăsat spre interior. A luat un coș de gunoi de metal, din acela tip scrumieră, și a început să lovească mașina cu el. I-a dat în geamuri, în oglindă, în toată mașina. Șoferul era blocat înăuntru. A încercat să plece, dar când s-a urcat pe mașina lui, nu a mai putut. Eu am sunat la poliție și am înțeles că mai sunase încă o altă persoană pentru a veni să aplaneze”, a povestit un martor, pentru sursa citată.

Anterior, bărbatul a spart geamurile unei societăți comerciale din zonă, după care a avariat un autoturism.

Bărbatul a fost internat la psihiatrie

Polițiștii veniți la fața locului l-au identificat și au deschis dosar penal.

„La data de 15 martie a.c., în jurul orei 17.00, prin apel 112, Poliția Municipiului Sibiu a fost sesizată despre faptul că, pe Aleea Șelimbăr din municipiul Sibiu, un bărbat se manifestă agresiv. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de polițiști, persoana în cauză fiind identificată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Vaslui. Din primele cercetări efectuate s-a constatat că, în jurul orei 17.00, din motive necunoscute, bărbatul ar fi distrus geamurile unei societăți comerciale și ar fi produs pagube unui autoturism aflat în zonă, prin avarierea unor elemente de caroserie și spargerea parbrizului. Evenimentul s-a soldat numai cu pagube materiale”, a declarat Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În cauză, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, s-a deschis un dosar penal în care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, conform .

Ulterior, din cauza comportamentului agresiv și incoerent, bărbatul a fost internat într-o unitate spitalicească pentru îngrijiri medicale de specialitate.