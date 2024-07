Un hunedorean și-a salvat mașina de la fier vechi. Cum a transformat vechea Dacie într-o mașină de Miliție

Un cetățean din Hunedoara și-a transformat într-o mașină de Miliție, după ce a salvat-o de la fier vechi și a recondiționat-o. „Cel mai greu a fost să găsesc echipamentul – goarna, girofarul şi piese din interior”, povesteşte bărbatul.

Bărbatul este adesea tras pe dreapta de polițiști

Viorel Matieş, un localnic din Brad (Hunedoara), a recuperat o Dacie 1310 din anii ‘70 şi a transformat-o într-o maşină de Miliţie, potrivit

„Acest automobil a fost salvat de la fier vechi. Un amic m-a chemat să-l ajut pentru a duce maşina la un centru de colectare, deci s-o radieze, s-o distrugă”, povesteşte Viorel Matieş, care ocupă şi funcţia de vicepreşedinte la Retromobil , clubul pasionaţilor de maşini de epocă.

„Am văzut că starea vehiculului era relativ bună şi am hotărât să-l salvez. Ştiind că în zonă nu mai există nici o maşină de Miliţie, m-am decis să încep reconstrucţia ei. Practic, am refăcut-o de la zero. Cel mai greu a fost să găsesc echipamentul – goarna, girofarul şi piese din interior”, îşi aminteşte Matieş.

Bărbatul este adesea oprit de polițiștii rutieri, care vor ori să facă poză alături de vehicul, ori vor să-l „inspecteze”.

Cum erau autoturismele Miliției în acea vreme

În afara accesoriilor specifice maşinilor de Miliţie, autospecialele din Republica Socialistă România nu aveau dotări suplimentare care să le facă mai puternice sau mai rapide decât Daciile din aceeaşi clasă.

Viorel Mateiaş afirmă că aceste vehicule nu aveau nevoie de motoare speciale, deoarece, în majoritatea cazurilor, simpla inscripţie „Miliţia” de pe uşi şi capotă, împreună cu goarna şi girofarul, erau suficiente pentru a inspira teamă celor care încercau să evite întâlnirea cu autoritățile.