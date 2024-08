Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 18 – 24 august: Gemenii sunt un pic zguduiți. Vor trece printr-un conflict care are relevanță karmică (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 18 – 24 august 2024. Invitatul Alinei Bădic a fost Lucrețiu Tudoroiu.

Alina Bădic, horoscop pentru săptămâna 18 – 24 august

„Ce surprize ne mai pregătesc astrele săptămâna următoare? O perioadă cu adevărat plină de surprize, căreia trebuie să-și facem față pentru că nu e deloc permisivă. O perioadă destul de dură din punct de vedere a lecțiilor pe care viața ni le oferă, a surprizelor. Se pare că în ultima vreme au fost foarte multe surprize mai puțin plăcute, pentru că au fost multe atenționări de natură spirituală. Aviz celor care se știu mai slabi de înger”, a susținut Alina Bădic, în debutul emisiunii.

Berbec

Berbecii, vor nu vor, intră într-o zonă în care construiesc ceva. Nu neapărat în sensul propriu al cuvântul, dar cumva se mișcă lucrurile. Vor nu vor, fac ceva care îi ajută să devină mai puternici. Nodul Nord aduce tuturor o sugestie foarte semnificativă de a acționa măcar într-un domeniu. E total neproductiv ca acum să nu facem nimic concret, iar pentru Berbeci e valabil mai mult decât pentru alții. Majoritatea vor ieși în evidență într-un domeniu. Ceva din Univers îi ajută să se ducă în zona care le e cea mai potrivită din punct de vedere al compatibilității sufletești.

Taur

Perioada are un grad de distructiv. Taurii resimt din plin acest distructiv. E mai mult decât o umbră, o nălucă ce zilnic trece. E ca briză care vine și pleacă. E ceva ce-i tulbură și Taurii văd această nălucă tulburătoare. Ea poate veni sub forma unei surprize neplăcute din partea unui prieten, fie sub forma unei pagube, a unei vești proaste, o persoană care se supără pe ei din senin sau o persoană care-i agresează din senin. Trebuie să creadă în Dumnezeu și atunci își vor găsi liniștea.

Gemeni

Gemenii pot fi chiar ei cei care declanșează un conflict destul de relevant pentru ei sau pentru un defect de-al lor sau pot fi victimele unui astfel de conflict. Vor trece zilele acestea printr-un conflict care are . Mare atenție! Conflictul de zilele acestea li se adresează în mod special, e o descărcare karmică. Poate fi un reproș, o atenționare. Gemenii sunt un pic zguduiți. Li se sugerează ceva și ei trebuie să înțeleagă – poate fi vorba despre corectarea unui defect.

Alina Bădic a prezentat horoscopul pentru săptămâna 18 – 24 august

Rac

Provocare destul de consistentă. Se pot activa niște dușmănii karmice destul de dure. Atenție ce persoane se legitimează a fi nu atât de oneste, pentru că s-ar putea să fiți nevoiți să le eliminați total din viețile dvs! Atenție la ce persoane vă agresează, că iar s-ar putea să fie ceva care nu e în regulă. Zona relaționalului acum e foarte agresată. Dușmăniile acestea karmice vor veni întâi într-o formulă blajină, dar apoi vor veni în alte etape în crescendo, tot mai agresive.

Leu

Ceva li se întâmplă Leilor, ceva care-i scurtcircuitează, ca un fulger. Poartă o discuție care are o componentă ușor distructivă. Această discuție sau discuții, dacă vor fi mai multe, vor avea și o componentă constructivă, deci există și un mesaj. Dacă înțeleg ceva, pot și să repare ceva. Soarele cuadrat cu Uranus conjunct cu Algol vorbește despre un conflict verbal foarte dur care poate să distrugă total ceva, o relație, o colaborare, dar care oricum avea ceva putred în ea. Conflicte majore cu oameni din sfera prietenilor. Puternică șansă de a se reechilibra financiar.

Fecioară

Lecție karmică pentru Fecioare în zona emoțională. Ceva intens care li se reproșează poate chiar în dragoste sau, în orice caz, într-o simbioză emoțională. De data aceasta parcă ciulesc urechile și-și pun problema că poate e ceva ce greșesc și se străduiesc să remedieze. Asta mai ales că reproșul vine din partea unor persoane la care ele țin. Mesajul e legat de următoarea problemă: ce pot să fac să fiu mai bun în raport cu o persoană care contează pentru mine? Componenta karmică e foarte mare! Poate reproșul are legătură cu

Horoscopul perioadei 18 – 24 august, pentru fiecare zodie

Balanță

Balanțele mai mult decât alte zodii își permit să se relaxeze, deși muncesc în continuare foarte mult. Ele au înțeles că oricât de mult ai fi implicat în muncă, trebuie să-ți pătrezi și momente de relaxare. O karmă specială au Balanțele în această perioadă cu partenerul de viață – el le duce multă mulțumire și muncesc împreună să realizeze lucruri. La serviciu au șansă de creștere, de asemenea. Se stabilesc legături destul de interesante cu persoane care le aduc bucurie. Numai că s-ar putea să fie trase în conflicte ale persoanelor cu care se înțeleg bine.

Scorpion

Început pentru Scorpioni, dar trebuie văzut în ce zonă. Descoperă ceva, ceva le atrage atenția și când se întâmplă asta, ei se duc cu toată forța pe direcția respectivă. Perioada vorbește și de semnificații ușor ascunse. Zona de relațional e afectată pe partea profesională. Poate să aibă și o componentă financiară care e agresată. Atenție la prieteni, căci se pot da puțin în spectacol, la modul în care chiar pot fi excluși din viața Scorpionilor.

Săgetător

Posibile parteneriate care se destramă, parteneriate profesionale, cineva care-i provoacă destul de fățiș pe Săgetători. E o provocare care supără prin obrăznicie, sfidare. Acest conflict e inevitabil și va avea ca debut o discuție în contradictoriu. Pentru ei e o problemă, căci îi destabilizează puțin, le umbrește ziua. Trebuie să înțeleagă morala acestei perioade, care e filosofia. Deci chiar dacă există acest conflict care-i tulbură, acest parteneriat care se destramă, sfatul e să nu se consume prea mult și să se axeze pe partea luminoasă. Creștere profesională. Sunt anumite persoane care-i ajută să crească foarte mult.

Horoscopul săptămânii 18 – 24 august, prezentat de Alina Bădic

Capricorn

Evenimente în viețile Capricornilor. Se cere și o evaluare a evenimentelor din ultimele 2 – 3 luni. Perioada vorbește de reevaluare pentru că mai urmează niște evenimente care au legătură cu ce s-a întâmplat în ultimele luni. Trebuie să înțeleagă care sunt palierele pe care trebuie să acționeze în primul și-n primul rând. Ei se așteaptă să fie recompensați de Univers. Va urma și această premiere astrală, dar mai e un ceva de demonstrat, de descifrat. Deci vor mai face și alte descoperiri. Îi ajută foarte mult anturajul să se spiritualizeze, chiar dacă-i și chinuie un pic. Trebuie să-și găsească locul.

Vărsător

Vărsătorii sunt puși puțin la treabă, lecții de făcut. Ar cam trebui să descopere persoanele cu care se pot simți bine, cu care pot face lucruri constructive. Ei pe undeva fac activități care-i întorc în copilărie, care-i fac să se simtă că renasc sau se întâlnesc cu persoane din tinerețe, fac lucruri care-i unește cu latura lor adolescentină. O perioadă în care li se pot face cadouri, în care por face investiții puternic impregnate karmic. Vărsătorii au mari realizări financiare, fac investiții, își cumpără lucruri importante pentru ei. Și, totuși, tot au o nemulțumire, li se pare că se poate mai mult. Și au dreptate, pot investi mai mult, pot apărea parteneri de afaceri cu care pot avea proiecte bănoase.

Pești

Surprize plăcute pentru Pești. Au și ei partea lor de mică , ca în cazul tuturor zodiilor. Și ei pot avea parte de ceva surprize din partea celorlalți, dar, în general, ei cam știu cum stau lucrurile. În această privință, sunt într-o situație cu mult mai bună decât zodiile de foc. Peștii au altă provocare: cum pot să mă pun mai bine în slujba Universului? Cum pot să-l ajut mai bine pe X sau Y? Dar sunt selectivi, nu mai dăruiesc oricui și oricum, ceea ce e bine.