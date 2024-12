Ești șofer și consideri că știi toate regulile de circulație? Iată un test care ar putea să-ți dea dureri de cap

Ești și consideri că știi toate regulile de circulație? Iată un care ar putea să-ți dea dureri de cap, dacă nu cunoști regulile de bază.

Există multe situații în care șoferilor le este greu să spună, cu certitudine, ce mașină are prioritate. Acesta este și motivul pentru care au fost concepute nenumărate teste și verificări, dar și explicațiile aferente pentru aceste situații, chiar și pentru cazurile care par a fi extrem de specifice și rare ori poate imposibile.

Ce mașină are prioritate în intersecția din imagine

În acest test, putem observa că avem în față o intersecție cu patru brațe, la care așteaptă trei autoturisme, marcate cu literele A, B și C. Ce avem noi de făcut este să ne dăm seama în ce ordine vor putea avansa acestea, potrivit .

Această intersecție fiind una dirijată, adică are indicatoare rutiere, treaba noastră devine mult mai ușoară. Astfel că ordinea corectă în care vor trece cele trei mașini este B, C, A.

Ce reguli trebuie să cunoască șoferii

Acum e momentul să explicăm de ce acesta este răspunsul corect. Motivul pentru care automobilul B este cel care trece primul prin intersecție este pentru faptul că C și A sunt nevoite să se oprească la indicatoare de „STOP”, respectiv „Cedează trecerea”.

Prin urmare, după ce B a trecut, între C și A este egalitate, deci următoarea regulă care se aplică este regula priorității de dreapta. Astfel, C va putea trece primul, iar ordinea finală a priorității este B, C, A. Acestea sunt câteva dintre regulile extrem de importante, care ne pot salva viața în momentul în care ne aflăm la volanul unei mașini.