Alege hale de închiriat în București și împrejurimi, în orice zonă te interesează!

Există mai multe tipuri de afaceri pentru dezvoltarea cărora este nevoie de hale de închiriat în București și în împrejurimi. Este vorba despre fabrici și uzine, despre companii care se ocupă de depozitare, stocare și distribuție de mărfuri sau despre ateliere și service-uri de mari dimensiuni.

În alegerea spațiului ideal, contează atât dotările acestuia, cât și zona în care este amplasat. Iată unele dintre cele mai interesante spații disponibile chiar în acest moment, în diferite zone din și de lângă Capitală!

în zona de nord-vest, la Chitila

Global Logistic Park Chitila oferă spre închiriere o suprafață cuprinsă de 1.500 mp si 20.000 mp . Străzile sunt asfaltate și configurate pentru trafic greu și sunt disponibile spații largi de manevrare pentru camioane de mare tonaj. În dotări intră și rampe de andocare pentru tiruri. Pardoseala este realizată din beton elicopterizat, impermeabil și rezistent la trafic intens, la șocuri mecanice sau la substanțe chimice.

Space Plus Chitila este o construcție recentă, din 2022 – 2023 și are înălțimea la grindă de 6 metri. Are o suprafață totală de 10 000 de metri pătrați, disponibili pentru închiriere. Spațiul poate fi împărțit în unități cu suprafața cuprinsă între 400 – 2 000 de metri pătrați, ideale pentru toate tipurile de întreprinderi mici și mijlocii.

Hale de închiriat în București în zona de sud-est: Popești-Leordeni

WDP Industrial Park Popești-Leordeni poate oferi spre închiriere o suprafață totală de 25 000 de metri pătrați și se remarcă printr-o înălțime la grindă generoasă, de 11,5 metri. Greutatea maximă suportată este 5 000 de kilograme pe metru pătrat. Beneficiază de încălzire, răcire, electricitate și sistem de prevenire și stingere a incendiilor.

NGB Distribution Center Popești Leordeni este un alt parc industrial disponibil, aflat în curs de dezvoltare, care urmează să cuprindă trei hale a căror construcție se va realiza la cerere, după semnarea unui contract de preînchiriere. Suprafața totală a parcului va fi de 10 045 de metri pătrați. Se află la 2,5 kilometri distanță de șoseaua de centură a Capitalei și la 7 kilometri distanță de Autostrada A2, care face legătura între București și Constanța.

Hale de închiriat în București în zona de nord-est: Ștefăneștii de Jos și Voluntari

VGP Park București Nordare disponibilă o suprafață cuprinsă între 1 000 și 70 000 de metri pătrați. Anul construcției este 2022 și beneficiază de supraveghere video și securitate permanentă, 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână.

Olympian Park Bucharest North este un proiect în dezvoltare și se află în Otopeni, la 7,5 km de aeroport, cu acces rapid la șoseaua de centură. Acesta va cuprinde 3 hale care vor fi construite începând cu anul 2023, cu o suprafață totală de 70.000 mp, iar înălțimea la grindă va fi de 15 metri. Printre dotările disponibile se numără electricitate, încălzire, răcire, sprinklere și sistem de prevenire și stingere a incendiilor. Beneficiază, de asemenea, de supraveghere video.

Toate aceste hale de închiriat București – precum și multe altele disponibile – sunt oferite prin intermediul companiei ESOP Consulting, înființată în 2002. Toți chiriașii beneficiază de 0% comision de intermediere și se bucură de un raport calitate – preț bun.