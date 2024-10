Alexandru Muraru: PNL nu va permite renunțarea la cota unică de 16%. Impozitarea progresivă ar fi un dezastru pentru clasa de mijloc, în primul rând (VIDEO)

PNL nu va permite renunțarea la cota unică de impozitare de 16%, a declarat deputatul PNL Alexandru Muraru, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Deputatul PNL spune despre cota unică de impozitare că „face din România una dintre cele mai atractive țări în ceea ce privește investițiile străine”.

„Noi am fost foarte categorici în această privință, dacă vă aduceți aminte, am introdus și un amendament la legea bugetului de stat, prin care am spus «stop» și am exclus orice majorare de taxe în acest an. În ceea ce privește chestiunea impozitului progresiv, aceasta este o linie roșie peste care nu se poate trece, adică Partidul Național Liberal nu va permite renunțarea la cota unică de 16%, pentru că această măsură luată acum 20 de ani a fost de fapt măsura care a crescut valoarea adăugată a economiei românești într-un ritm fără precedent în ultimii 20 de ani și care face din România una dintre cele mai atractive țări în ceea ce privește investițiile străine”, a declarat Alexandru Muraru.

Alexandru Muraru: Impozitarea progresivă ar fi un dezastru pentru clasa de mijloc

„Avem un regim fiscal foarte prietenos cu investitorii. Am avut cel mai mare procent de investiții din istoria României în 2023. PIB-ul a crescut într-un ritm fără precedent. Din acest punct de vedere, nu cred că există argumente reale pentru a trece la cota de impozit progresiv, ar fi un dezastru pentru clasa de mijloc, în primul rând, pentru cei care muncesc în mediul privat”, a continuat liberalul.