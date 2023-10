Anca Dragu avertizează că noile măsuri fiscale vor duce la dispariția unor medicamente (VIDEO)

Senatoarea USR Anca Dragu a declarat, luni, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, că unele medicamente vor dispărea de pe piață din cauza noilor măsuri fiscale.

Anca Dragu (USR), pe B1 TV, despre efectul măsurilor fiscale asupra pieței medicamentelor

Întrebat cum ar putea aceste măsuri să ducă la dispariția unor medicamente, senatoarea USR a afirmat: „E foarte simplu. Acest impozit pe venituri – pe cifra de afaceri, se spune, dar de fapt este pe venituri din care se scad anumite categorii de venituri, așa cum e scris în formula din legea publicată – se aplică și pentru piața medicamentelor așa-zis reglementate, pentru piața reglementată, și avem aici o situație aparte”.

„Această taxă clawback pe care o plătesc producătorii de medicamente în România, de anul acesta, statul va încasa 2,7 miliarde de lei din taxa clawback. Este o taxă care a fost introdusă în 2009, cu intenția de a ține sub control consumul de medicamente, pentru că erau constrângeri bugetare foarte mari. A fost o măsură temporară, atât de temporară încât este și astăzi în vigoare, la 14 ani după introducere”, a adăugat Anca Dragu.

„În momentul în care o firmă va plăti în plus – și să știți că am vorbit cu firme din domeniu care se pregătesc milioane de euro în plus din această impozitare – cu siguranță că se va uita la lista de medicamente pe care o aduce pe piața românească și va scoate medicamentele care cauzează aceste costuri suplimentare”, a continuat parlamentara de opoziție.

„Știți bine că aceste dosare de aprobare de intrare pe piață a medicamentelor inovative stau luni de zile, ani de zile până se aprobă, astfel încât nici nu mai sunt inovative, ajung generice, deci pacienții români au acces limitat la medicamente, dar cu această taxare suplimentară, cu siguranță, anumite medicamente vor dispărea din piață, așa cum am tot văzut. Știm bine că sunt și prețuri reglementate și este această regulă că România are cel mai mic preț reglementat, se face și exportul paralel, vine și taxa clawback, vine și impozitul pe taxa clawback, toate aceste elemente vor determina firmele să renunțe la anumite medicamente”, a mai spus ea.