Banca Mondială clasifică România în categoria de țări cu „venituri ridicate”

clasifică economiile țărilor în patru categorii: venituri mici, venituri medii inferioare, venituri medii superioare, venituri mari, potrivit .

De la 1 iulie, România este clasificată drept țară cu „venituri ridicate”, un nivel peste „venituri medii superioare”.

România revine în categoria de țări cu „venituri ridicate”

Clasificările sunt actualizate în fiecare an la 1 iulie și se bazează pe valoarea „GNI per capita” al anului precedent. Măsurile sunt exprimate în dolari SUA (USD) și sunt determinate folosind factori de conversie derivați conform metodei Atlas.

Economiile care au trecut într-o grupă superioară sunt Belize, Panama și România. În timp ce Belize trece de la venituri medii inferioare la venituri medii superioare, Panama și România au pătruns în categoria țărilor cu venituri mari.

Printre țările europene care rămân în categoria veniturilor medii superioare sunt: Belarus, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru. Ucraina făcea parte în 2021 din grupul țărilor cu venituri medii inferioare.

Totodată, datele Eurostat, biroul european de statistică, arată că cel mai bine decalajele economice faţă de UE de la aderarea din 2007, potrivit dcnews.ro.

Cu un PIB de 218 mld. euro în 2020, România este doua cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est, după Polonia, care are un PIB de aproximativ 500 mld. euro. Cu toate că la nivel nominal Cehia are o mărime similară a economiei cu cea a României, ca PIB/cap de locuitor este mult mai sus, pentru că are o populaţie de nici 11 milioane de locuitori, faţă de populaţia de 19 milioane de locuitori a României.