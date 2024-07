Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Capitală: Vreau să văd produse românești în piețe, dar și extinderea raioanelor de produse românești în supermarketuri. Cred că stimularea producătorilor va fi un punct major al programului (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a participat vineri la târgul de la Ministerul Agriculturii și a pledat pentru promovarea produselor românești atât în piețe, cât și în supermarketurile din București.

Cătălin Cîrstoiu: A venit vremea să promovăm producția românească de alimente

„Eu cred că a venit vremea, și asta o spun și ca cetățean, și ca tată, ca om nu am o siluetă care să fie de invidiat, pentru că am o viață dezorganizată, dar cred eu că a venit vremea să promovăm producția românească de alimente și consumul de alimente românești. Cu cât sunt produse pe rețetele tradiționale, cu atât ele sunt mai bune pentru sănătate. În plus de asta, mâncarea românească nu e întotdeauna o mâncare ușoară, dar asigură un necesar caloric care să dea o dezvoltare corectă”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, vineri, la târgul de la Ministerul Agriculturii.

Cătălin Cîrstoiu, despre promovarea produselor românești

„Eu vreau să văd produse românești și în piețe, și cred că acesta va fi un punct major al programului nostru, de a stimula producătorii să vină cu produse în piețe autentice, dar îmi place și în egală măsură să văd extinderea în supermarketurile din București a raioanelor de produse românești”, a continuat candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

„E un sentiment național, e un sentiment care trebuie cultivat și eu îl felicit pe domnul ministru (Florin Barbu al Agriculturii, n.r.) și cred că ce face dânsul, deschizând real curtea ministerului pentru producători și pentru cei care promovează produsele românești, să fie repetabil. Asta ar trebui să fie făcut la nivelul tuturor primăriilor de sector și, de ce nu, periodic în zonele de agrement ale Bucureștiului, unde oamenii pot să vadă și altceva decât mâncarea cealaltă, nesănătoasă”, a adăugat Florin Barbu.