Ce pensii vor primi din 2024 românii care au muncit peste 25 de ani. Noua lege a fost publicată

Românii care au un stagiu de cotizare de peste 25 de ani vor primi puncte suplimentare, conform noii legi care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Românii vor primi puncte suplimentare

Stabilitatea în activitate, fără ca munca să fie întreruptă, va fi recompensată cu puncte suplimentare, astfel că, cei care au cotizat peste 25 de ani vor primi începând din 2024, conform

Legea va intra în vigoare începând din toamna anului 2024, conform Legii 360/2023, publicată în Monitorul Oficial, doar că unele prevederi vor fi pus în aplicare din ianuarie 2024.

Cum se acordă punctele

Un stagiu de cotizare de peste 25 de ani le va aduce românilor multe care se vor acorda în felul următor:

• 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani;

• 0,75 puncte pentru fiecare an lucrat peste 30 de ani;

• 1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Valoarea pensiei se va calcula prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Punctajul anual al unui asigurat este determinat prin înmulțirea sumei punctajelor din fiecare lună realizate într-un an calendaristic la 12.

Legea aduce modificări privind punctul de pensie care va fi înlocuit cu cel de referință. Valoarea lui este reprezentată de valorea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare. După ce se va introduce noul mod de calcul pensiile vor fi recalculate.