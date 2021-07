Claudiu Năsui: Eliberăm din funcție administratorii „speciali” pentru privatizare de la trei companii de stat / Ei încasau salarii între 10.400 și 14.600 de lei, deși companiile au datorii uriașe

Claudiu Năsui, ministrul USR-PLUS al Economiei, a anunțat eliberarea din funcție a administratorilor „speciali” pentru privatizare ai companiilor de stat Băița SA, Uzina Mecanică Plopeni și Uzina Mecanică București. Salariile lor de la stat erau de 10.871 de lei, 10.476 de lei și 14.658 de lei pe lună. Ele erau încasate, de fapt, de două persoane, pentru că una era administrator „special” în două locuri. Asta în timp ce companiile au datorii uriașe.

Năsui a explicat faptul că, în teorie, acești administratori trebuiau să pregătească pentru privatizare companiile de stat. „În practică, niște oameni și-au luat bani în fiecare lună, nefăcând aproape nimic timp de ani de zile. De ce nu au făcut nimic? Pentru că ei își au salariu atât timp cât nu se privatizează compania. Deci de ce s-ar fi grăbit? 19 ani mai târziu, companiile nu sunt nici privatizate și arată și dezastruos”, a explicat ministrul Economiei.

Claudiu Năsui, despre un alt tip de sinecuri – Administratorii „speciali” pentru privatizare

„Mai închidem niște sinecuri din statul român.

În 2002 a apărut o nouă categorie de sinecuri. Statul a inventat o nouă categorie de administrator al unei societăți: administratorul „special” pentru privatizare.

În teorie, această funcție trebuia să aibă grijă de aceste companii și să le pregătească pentru privatizare. În practică, niște oameni și-au luat bani în fiecare lună, nefăcând aproape nimic timp de ani de zile.

De ce nu au făcut nimic? Pentru că ei își au salariu atât timp cât nu se privatizează compania. Deci de ce s-ar fi grăbit? 19 ani mai târziu, companiile nu sunt nici privatizate și arată și dezastruos.

De aceea, azi eliberăm din funcție administratorii „speciali” pentru privatizare de la trei companii de stat: Băița SA, Uzina Mecanică Plopeni și Uzina Mecanică București”, a scris Claudiu Năsui, pe Facebook.

Năsui a explicat apoi că Uzina Mecanică Plopeni are datorii la stat de peste 85 de milioane de lei, iar pierderile sunt tot mai mari de la an la an.

Uzina Mecanică București are mai multe datorii decât active și doar anul acesta a mai făcut 6.7 milioane de lei datorii suplimentare la bugetul de stat. Și aici pierderile sunt tot mai mari.

Băița SA avea 50 de milioane de lei datorii, din care va mai rambursa doar 2.7 milioane de lei, căci peste jumătate s-au șters și restul au fost convertite în acțiuni. O companie privată n-ar beneficia niciodată de un asemenea tratament special din partea statului, a susținut Năsui.

Claudiu Năsui a mai precizat că reforma în Ministerul Economiei abia a început și că vor mai fi desființate și alte sinecuri.