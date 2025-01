Dragoș Frumosu, Sindalimenta: Suntem aproape în totalitate o țară de asistați sociali. Prețurile vor crește, măsurile luate nu pot conduce la altceva (VIDEO)

Măsurile luate de Guvern vor conduce la creșterea prețurilor, a declarat președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

Dragoș Frumosu, pe B1 TV: Suntem aproape în totalitate o țară de asistați sociali

Președintele Sindalimenta a criticat măsurile Guvernului.

„Eu am tras concluzia, mai ales în ultimii ani, că suntem aproape în totalitate o țară de asistați sociali. Nu vedeți că de fiecare dată Guvernul vine cu tot felul de nimicuri? Mai dăm niște bănuți la pensionari, mai dăm niște tichete sau un card și le dăm 200 de lei la două luni, adică niște porcării de ajutoare sociale, mai ales din zonele rurale, care sunt uriașe, și dacă stă cineva să verifice, o mare parte, nu toate, evident, o mare parte sunt luate de cei care au tot felul de locuri de muncă prin străinătate și vin și își iau ajutoarele o dată pe an. Nu îi urmărește nimeni, nu vede nimeni unde se duc banii. Și asta numai pentru voturi, să fie foarte clar! Adică interesul este foarte mare”, a declarat Dragoș Frumosu.

Președintele Sindalimenta estimează că „prețurile vor crește”

Dragoș Frumosu consideră că „situația este dramatică”.

„Eu vreau să vă spun că în ultima perioadă chiar am stat de vorbă, este început de an, primul trimestru, mai corect spus, în general în zona noastră, de industrie alimentară, se negociază contractul colectiv de muncă, oamenii ăștia nici nu pot să își facă bugetele, mai ales că o parte din măsurile pe care le-au luat guvernanții în ultima perioadă încalcă prevederile codului financiar. De ce spun lucrul acesta? Pentru că orice măsură care într-adevăr ar influența economic o societate o iau astăzi și se aplică peste jumătate de an – și atunci omul în jumătate de an poate să își urmărească și să își avertizeze din multe puncte de vedere o afacere. Prețurile vor crește, măsurile luate nu pot conduce la altceva”, a mai spus președintele Sindalimenta.