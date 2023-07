Ionel Arion (Pro Agro), despre ruperea acordului Ucraina-Rusia: Vom fi sufocați de un aflux maxim de cereale. Nu am găsit oameni politici care să înțeleagă cât de afectată este și va fi economia României (VIDEO)

Președintele Federației Naționale Pro Agro, Ionel Arion, a comentat privind exportul de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagră, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a explicat că România va fi sufocată de un „aflux maxim de cereale”.

Ionel Arion (Pro Agro), pe B1 TV, despre ruperea acordului privind exportul de cereale ucrainene

Întrebat ce înseamnă această rupere a acordului pentru România, președintele Pro Agro a declarat: „Vom fi sufocați de ceea ce înseamnă tranzit, aflux maxim de cereale. Perioada de recoltare a început atât în Ucraina, cât și în țările riverane acestui război. În sudul României s-a cam terminat de recoltat, însă în partea de centru și nord a țării abia acum începe recoltatul grâului. Vorbim de grâu pentru că aici este un volum foarte mare deocamdată. Va mai fi un vârf de creștere undeva în septembrie, atunci când va fi floarea-soarelui în perioada de recoltat și porumbul. La porumb, volumele sunt foarte mari”.

„De asemenea, noi credem că deciziile politice ar trebui asumate și luate câte mai repede și cât mai rapid. Faptul că statele din estul Europei au reușit să își canalizeze atenția către ceea ce înseamnă urmărirea acestui flux, trasabilitatea acestui flux de cereale, iar România a rămas mult, mult, mult în urmă, în sensul în care nici până azi nimeni nu vă poate spune ce cantitate exactă, la virgulă, a tranzitat din România sau, și mai grav, s-a comercializat în România, pentru că am văzut, dumneavoastră, presa, ați semnalat, dar și noi fermierii am văzut de fiecare dată și am semnalat de fiecare dată faptul că unele camioane se opresc din tranzitul lor și, de fapt, fac comerț, descarcă în România”, a adăugat Ionel Arion.

„Am dat și soluții la problemele noastre. Din păcate, nu am găsit oameni politici care să își asume și să înțeleagă cât de afectată este economia României și cât de afectată va fi, adică nu se mai pune problema este fermierul de cultură mare sau fermierul de zootehnie, viceversa, problema este că va fi afectată economia României pentru că dispar actorii economici, dispar operatorii economici, dispar fermieri, dispare industria alimentară”, a mai spus liderul Pro Agro.