Noi reguli pentru persoanele care dețin fotovoltaice. Vor fi obligați să-și monteze și instalații de stocare a energiei produse

Camera Deputaților a adoptat două modificări legislative care vor afecta din România. Aceștia vor fi aduși din nou în situația de a scoate bani din buzunar, precizează expertul în energie Dumitru Chisăliță.

„Fără nici o dezbatere, sub umbra verii, a fotbalului etc., au fost realizate două modificări legislative în Camera Deputaților, care vor impacta consumatorii casnici și non casnici din România. Lobbyul pe finalul de activitate al legislativului românesc, aduce consumatorii români din nou în situația de a scoate bani din buzunar”, a afirmat Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), scrie .

Noi reguli pentru persoanele care dețin fotovoltaice

Mai exact, prosumatorii existenți, care dețin sisteme de cu puteri instalate între 10,8 kW și 400 kW, vor fi obligați să-și monteze și instalații de stocare a energiei electrice regenerabile produse.

Mai mult, instalațiile de stocare ale prosumatorilor vor trebui să aibă fiecare putere de cel puțin 30% din puterea instalată a unităților de producție cu care sunt asociate, pentru puteri ale acestora din urmă cuprinse între 3 și 200 kW, și de cel puțin 50%, pentru puteri ale unităților de producție cuprinse între 200 și 400 kW.

Până când le pot monta

Termenul de respectare a obligației de montare a instalațiilor de stocare este data de 31 decembrie 2027.