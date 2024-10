Planul lui Ciolacu, economia este miza principală. 155 de miliarde de euro pentru investiții publice în 5 ani și continuarea ritmului de creștere a veniturilor

Planul pentru România prezentat de Marcel Ciolacu vine cu o serie de măsuri socio-economice, pe termen mediu și lung, care au drept scop, pe lângă creșterea veniturilor românilor, dezvoltarea economică a țării.

”Eu cred că următorii cinci ani sunt vitali pentru dezvoltarea României. De aceea, îmi propun un parteneriat real între Președinte și Guvern pentru a întări economia. Voi fi acolo unde oamenii au nevoie. (…) Am pregătit acest Plan pentru România, un set de priorități naționale cu cinci obiective fundamentale: creșterea veniturilor și a puterii de cumpărare, reindustrializarea țării, finalizarea autostrăzilor, șanse egale la educație și sănătate”, a susținut Marcel Ciolacu în cadrul evenimentului de prezentare al Planului pentru România.

Creșterea constantă a veniturilor

În mandatul de premier a lui Marcel Ciolacu, salariu mediu brut a trecut de 1.000 de euro, iar salariul minim a crescut cu peste 60%. Introducerea salariului minim european va aduce nu doar predictibilitate, ci și o creștere anuală a salariului minim. Astfel, în următorii 5 ani, salariu mediu brut ar putea ajunge la 2.600 de euro, iar salariul minim la 1.300 de euro.

”Am crescut veniturile românilor, pensiile și salariul minim. Am protejat populația și economia, plafonând prețurile la energie și alimentele de bază. Am investit miliarde de euro și am creat 500 de mii de noi locuri de muncă. Am început să unim regiunile țării prin autostrăzi. În următorii ani însă, trebuie să facem o transformare profundă: să trecem de la o economie bazată pe consum din import la o economie care crește prin investiții în industrie, producție internă și export”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Reducerea poverii fiscale

PSD va susține și reducerea taxelor și impozitelor cu cei cu salarii mici și medii, astfel încât veniturile acestora să se majoreze.

”Pentru cei cu venituri mici și medii, să reducem și povara fiscală, astfel încât oamenii să rămână cu mai mulți bani pentru familiile lor”, a mai spus premierul Ciolacu.

Investiții publice de 155 miliarde de euro

Pentru ca aceste majorări să se susțină, candidatul PSD la alegerile prezidențiale propune și un plan de investiții de peste 150 de miliarde de euro.

”Și pentru asta propun un plan de investiții publice de 155 de miliarde de euro în următorii 5 ani, investiții în infrastructură, educație, sănătate, tehnologie, agricultură și industrii competitive, însă cea mai mare miză este reindustrializarea țării. Cu investiții de peste 10 miliarde de euro anual în industrie, vom putea produce în țară tot ce este esențial pentru economia națională”, a mai spus Ciolacu.

Reindustrializarea țării, plan de miliarde de euro

Candidatul PSD la președinție propune un plan de investiții clar de peste 10 miliarde de euro anual pentru industria din România, astfel încât țara noastră să redevină producătoare și să depindă mai puțin de importuri.

”Am fost la Oțelu Roșu și am vorbit cu oamenii de acolo, patru la număr, atâția au mai rămas în Oțelu Roșu. De fapt, Oțelu Roșu ilustrează perfect situația prin care a trecut România. Furat de toți, folosit de toți, dezmembrat, bucată cu bucată, și vândut la fier vechi, dar care acum are o șansă și renaște. Un român preia, în sfârșit, combinatul și îl redeschide”, a punctat Ciolacu.

România, hub energetic

România ar putea deveni în următorii 5 ani un hub energetic în regiune, având în vedere potențialul mare pe care țara noastră îl are.

”Un stat român puternic înseamnă să avem securitate energetică. Și, pentru asta, trebuie să continuăm dezvoltarea sistemului energetic. Cu gazul din Marea Neagră și cu energia verde putem face din această țară o forță economică nu doar regională, ci un mare jucător economic european! Vreau însă ca toate aceste lucruri să se întâmple cu protejarea mediului și a spațiilor verzi. Este nevoie de un consens la nivelul societății care să ne permită să ne dezvoltăm, dar fără a pune în pericol mediul înconjurător”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Material susținut de PSD