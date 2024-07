Prețurile la alimentele cu adaos plafonat pot fi urmărite online. Bogdan Chirițoiu (Consiliul Concurenței): Sperăm să punem presiune suplimentară pe magazine. Oricum, prețurile au scăzut față de anul trecut (VIDEO)

Consiliul Concurenţei a lansat o variantă simplificată a , care conţine doar produsele alimentare de bază la care Guvernul a plafonat adaosul comercial.

Mai multe explicații au venit de la Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenţei, în emisiunea „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Bogdan Chirițoiu, despre Monitorul preţurilor la alimentele cu adaos plafonat

„E o variantă mai simplă a Monitorului prețului la alimente, pentru că noi avem de ani de zile această platformă pe care cumprătorii pot să vadă în fiecare magazin din țară prețurile tuturor produselor alimentare.

Dar fiind vorba de toate produsele alimentare, evident că sunt zeci de mii de variante și atunci am introdus și o variantă mai simplă, în care oamenii se pot uita numai la produsele de bază, cele care au adaos comercial plafonat, și vor putea să vadă în magazinele care-i interesează, din zona lor, prețurile acestor produse, ca să vadă unde are efect mai puternic (…) și pot găsi produsele la un preț mai bun.

Și prin asta sperăm să punem presiune suplimentară pe magazine să ducă suplumentar prețurile la aceste produse de bază, produse care au scăzut față de anul trecut. Față de anul trecut vedem la aproape toate scăderi importante”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a precizat apoi că o multitudine de factori a dus la scăderea prețurilor la alimente, nu doar plafonarea adaosului comercial. „În general, e și la noi și în restul Europei și piețele și-au revenit din șocurile prin care au trecut” cu pandemia și criza energetică, a explicat Chirițoiu.

Prețurile din Monitor, actualizate continuu

Șeful Consiliului Concurenței a afirmat apoi că prețurile afișate în Monitor sunt actualizate în timp real.

Întrebat dacă nu există posibilitatea ca magazinele să raporteze pentru Monitor prețuri mai mici decât în realitate, Bogdan Chirițiu a răspuns: „Evident că pot să facă erori, că sunt foarte multe produse. Acolo unde depistăm erori, aplicăm sancțiuni. Am avut o situație la un mare lanț comercial care a dat sume eronate privind prețul la ulei și am aplicat o sancțiune de 3 milioane de euro cred, care a fost susținută în instanță, deci am câștigat în instanță”.