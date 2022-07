Ratele la bancă au crescut și cu 1.000 de lei într-un an. BNR anunță cu cât crește dobânda-cheie

Zi decisivă pentru românii cu rate la bancă. Este ziua în care BNR va anunţa cu cât creşte dobânda-cheie, care acum este 3,75%. În ultimul an, ratele românilor .

BNR ar putea crește dobânda până la 4,5%

Economiştii sunt împărţiţi şi spun că BNR ar putea creşte dobânda până la 4%, alţii spun că va fi 4,5%. În funcţie de dobânda cheie se calculează şi ROBOR, indicele în funcţie de care se ne cresc ratele.

Decizia va fi anunțată de , în cadrul unei conferințe de presă, la ora 15:00.

Dacă dobânda cheie ajunge la 4,5%, atunci ROBOR va trece de 7%, în cel mai bun scenariu, sau poate trece chiar și de 8%.

Ratele au urcat deja şi cu 1.000 de lei într-un singur an. ROBOR a ajuns la 6,60%, la cel mai mare nivel din ultimii 12 ani. Acum un an, rata pentru un credit în valoare de 250.000 de lei, pe o perioadă de 30 de ani era de 1.344 lei, cu un ROBOR de 1,51. Indicele ROBOR a crescut de 5 ori într-un singur an.

Dacă ROBOR, care este acum 6,60, va ajunge la 7%, rata va fi cu 943 de lei mai mult, mai exact de 2.287 lei.

Dacă indicele ROBOR va trece pragul psihologic de 8%, rata va fi mai mare cu 1.132 lei faţă de 2021, adică 2.476 lei.