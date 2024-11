Revolut a picat, joi dimineață, în România. Milioane de utilizatori au avut probleme cu tranzacțiile

Joi, 7 noiembrie 2024, aplicația , utilizată în prezent de milioane de români, a fost nefuncțională, situație raportată de zeci de români pe portalul Downdetector.

Milioane de români au avut parte de o surpriză neplăcută

Oamenii au fost puși în imposibilitatea de a efectua tranzacții prin aplicație, aceasta returnându-le mesajul: „We’re sorry, something has gone wrong. Please try later”.

Potrivit primelor estimări, milioane de români s-au trezit, joi dimieața, cu o surpriză neplăcută când au încercat să facă tranzacții în aplicația Revolut.

Utilizatorii au primit un mesaj în care au fost informați că aplicația nu funcționează, fiind rugați să încerce mai târziu.

„We’re sorry, something has gone wrong. Please try later” („Ne pare rău, ceva nu a mers bine. Vă rugăm să încercați mai târziu” – n.r.)”, a fost mesajul pe care utilizatorii Revolut l-au primit, conform .

Conform Downdetector, au fost „Întreruperi Revolut raportate în ultimele 24 de ore”. Downdetector este un portal utilizat la nivel global pentru a raporta probleme la principalele site-uri și aplicații, Revolut a înregistrat, în această dimineață, zeci de raportări.

Revolut este o aplicație financiară folosită de o mulțime de români, principalul său avantaj fiind acela că oferă posibilitatea să-ți gestionezi finanțele într-un mod mai simplu și mai eficient decât până acum.