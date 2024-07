România a exportat toată săptămâna electricitate în regim de urgență către Ucraina

România a exportat electricitate către Ucraina, via Republica Moldova, pe tot parcursul săptămâni și continuă și astăzi, în baza acordului bilateral pentru ajutor în situații de urgență, potrivit datelor Transelectrica și Moldelectrica.

Starea sistemului de energie din Ucraina pare să se fi îmbunătățit puțin duminică, în condițiile în care ministerul de resort de la Kiev a anunțat că va relua exporturile, chiar dacă în volume minore. Importurile vor continua, totuși, în cantități semnificative.

Exporturile de electricitate ale României către Ucraina au început încă de duminica trecută și au continuat pe parcursul întregii săptămâni, cu o medie de 400-500 de MW și cu un vârf de peste 800 de MW în orele de seară.

Duminică, la ora 11:30, din România pleca o cantitate de de 330 MW.

Reprezentanții Transelectrica au precizat, pentru , că România oferă ajutor la solicitarea operatorului de transport și sistem ucrainean în baza acordului bilateral pentru ajutor în situații de urgență (Contract on Provision of Mutual Emergency Energy Delivery for Securing the System Services between Power Systems of Ukraine and Romania) și conform procedurii stabilite prin acest acord.

Ucraina și-a majorat brusc importurile de electricitate și a oprit exporturile după o serie de atacuri asupra sistemului său energetic la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie.

Sîmbătă, din cauza liniilor electrice deteriorate de atacurile rusești, în zonele Krivoi Rog și Harkov în că erau aplicate opriri controlate ale furnizării de energie, potrivit UNN.

Din cauza constrângerilor de rețea pe liniile operatorului de transport și de sistem, vineri au fost aplicate programe de întreruperi în regiunea Harkov și în Krivoi Rog și acestea au continuat și sâmbătă, a spus ministerul ucrainean al energiei.

Nevoile consumatorilor au fost acoperite prin producție proprie, importuri și ajutoare de urgență (din Polonia, Slovacia și România), a precizat sursa citată.

Volumul ajutorului de urgență s-a ridicat la mai puțin de 2% din consumul zilnic de sâmbătă, a mai spus ministerul ucrainean al energiei.