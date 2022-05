România va avea un nou aeroport în județul Galați. Autoritatea Aeronautică Civilă a dat undă verde

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunțat luni, că Autoritatea Aeronautică Civilă din România a avizat construcţia unui aeroport la Galaţi.

Noi paşi pentru ca aeroportul să devină realitate

Specialiştii au efectuat expertizele în ceea ce privește condiţiile de vânt şi precipitaţii, numărul de ore de ceaţă, precum și numărul de ore de soare, iar Consiliul Judeţean Galaţi va începe procedurile de licitaţie pentru studiul de fezabilitate a aeroportului, potrivit preşedintelui CJ Galaţi, Costel Fotea, scrie .

„Am primit un răspuns favorabil şi de la Autoritatea Aeronautică Civilă din România, astfel că ne pregătim deja să facem noi paşi pentru ca aeroportul să devină realitate. Lucrăm împreună cu ai noştri colegi de la Consiliul Judeţean Brăila, cu care avem încheiat un parteneriat serios în această privinţă, iar toate aceste proceduri se derulează prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport, din care mai fac parte şi consiliile judeţene de la Ialomiţa şi Călăraşi”, a scris, luni, pe Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

În ceea ce privește investiţia, aceasta va cuprinde aproximativ 200 milioane de euro.

să fie construit în Galaţi face parte din Master Planul General de Transport al României. Acesta va fi amplasat în apropiere de localitatea Braniştea.

România va avea din toamnă un nou aeroport internaţional, la Braşov

Singurul aeroport construit în România, în ultima jumătate de secol, este aproape finalizat, în Braşov. Acesta este primul aeroport din România care va avea un turn de control virtual, cu sisteme de ultimă generație. Centrul de comandă va fi operat de la 300 km distanță, din Arad.

Aeroportul Internațional Ghimbav din Brașov este aproape gata, iar în mai puțin de 6 luni primele zboruri,

Adrian Veştea, preşedinte CJ Braşov, a specificat că „Urmează să achițizionăm tot ceea ce înseamnă ehipamente de radio-navigație. O mare parte dintre ele deja au fost date pentru a fi fabricate în Italia. De asemenea, ţinem legătura cu ROMATSA şi cu Autoritatea Aeronautică, în aşa fel încât să integrăm tot acest sistem care va fi unul inovator, un sistem nou pentru România, care a fost ales ca şi soluţie de către cei de la ROMATSA, care sunt singurii care dirijează traficul aerian. Ne-am ambiţionat, am gândit o strategie financiară. Am luat şi un credit, a fost foarte important că au aplicat pe foarte multe proiecte pe fonduri euroene, pentru celelalte responsabilităţi, cum ar fi spitale şi drumuri judeţene care le aveam în responsabilitate. Practic, nu am neglijat niciun sector, iar în prezent vedem că acest obiectiv a prins contur. Eviden, am avut şi sprijin guvernamental”.