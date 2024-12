Sebastian Burduja: UE nu este o temniță, după cum o caracterizează Georgescu, ci o mare șansă la dezvoltare / Investiții de miliarde depind de ziua de duminică. Pentru sectorul energetic este o miză de totul sau nimic (VIDEO)

UE nu este o temniță, după cum o caracterizează Călin Georgescu, ci o mare șansă la dezvoltare, a declarat Sebastian Burduja, ministrul liberal al Energiei, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Sebastian Burduja, pe B1 TV: Declarațiile lui Călin Georgescu sunt halucinante, promisiuni goale

Liberalul a descris declarațiile candidatului la prezidențiale drept „halucinante” și „promisiuni goale”.

„Am văzut toate declarațiile halucinante ale domnului Georgescu, inclusiv legate de prețul la pompă, de 1 leu, ceea ce este o absurditate, legate de factura la energie electrică, sau ar trebui să fie zero, aproape gratis, după cum s-a exprimat. Toate aceste lucruri sunt doar niște promisiuni goale, le-aș cataloga drept penibile, nu știu cum altfel să le caracterizez”, a declarat Sebastian Burduja.

Burduja: Investiții de miliarde depind de ziua de duminică

„România va avea energie sigură, ieftină și cât mai verde doar dacă face investiții – și noi în ultimul an și jumătate ne-am străduit la minister și am reușit să atragem 14 miliarde de euro din fonduri europene, pentru că România este în Uniunea Europeană, și Uniunea Europeană nu este o temniță, după cum o caracterizează domnul Georgescu. Este o mare șansă de dezvoltare”, a continuat Sebastian Burduja.

„Toate aceste investiții plus investiții private de miliarde depind de ce se întâmplă duminică. De aceea, pentru mine, ziua de duminică este un referendum între Vest și Est, între dezvoltare și sărăcie, între democrație și dictatură, iar pentru sectorul energetic este o miză de totul sau nimic. Dacă vrem să avem, repet, o energie sigură, deci când apăsăm întrerupătorul să se aprindă becul, să nu depindem de ruși, așa cum alte state au depins pentru că n-au resurse pe care România le are, dacă vrem să avem facturi mai mici, atunci trebuie să ducem la bun sfârșit toate aceste proiecte de investiții”, a adăugat ministrul Energiei.

„Din păcate, după primul tur al alegerilor prezidențiale, am primit nenumărate telefoane, semnale, e-mailuri de la investitori, care erau pregătiți cu miliarde de euro să vină în România și practic să dezvolte aceste proiecte, or își pun semne de întrebare serioase dacă această țară mai este una de încredere, atât timp cât un candidat cu șanse la turul 2 al prezidențialelor vorbește despre naționalizări, vorbește despre cum România nu are nevoie să se împrumute și alte lucruri care (…) sunt pur și simplu aberante”, a mai spus el.