Semn rău: Numărul firmelor dizolvate e în creştere cu 15,52% în primele 6 luni din 2024, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Numărul firmelor dizolvate în primele şase luni din 2024 a crescut cu 15,52% față de perioada similară a anului trecut, arată cele mai recente date publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Datele ONRC despre firmele dizolvate

Astfel, dacă în primele șase luni din 2023 au fost dizolvate 19.442 de , în perioada similară a acestui an au fost dizolvate 22.459.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 4.722 de firme (număr în creştere cu 14,64% faţă de primul semestru din 2023) şi în judeţele Ilfov (1.234, plus 41,84%), Constanţa (1.203, plus 34,87%), Cluj (1.183, plus 17,83%), Timiş (1.012, minus 0,49%) şi Iaşi (852, plus 35,67%).

Iar cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 111 (plus 2,78% faţă de primele şase luni din 2023), Ialomiţa (115, la fel ca în perioada similară a anului trecut), Caraş-Severin (144, plus 6,67%), Mehedinţi (145, plus 25%) şi Călăraşi (174, minus 4,92%), arată datele ONRC citate de

În funcție de domenii, cele mai multe firme dizolvate au fost în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, construcții, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi industria prelucrătoare.

Amintim că peste 16.000 de firme numai în primele patru luni ale acestui an.