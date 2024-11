Topul companiilor cu cele mai multe procese împotriva ANAF. Băncile, în prim-plan

Băncile domină clasamentul general al companiilor cu cele mai multe procese cu ANAF, majoritatea acestor litigii fiind inițiate de către bănci, nu de autoritatea fiscală. Potrivit unei analize realizate de instituțiile financiare sunt urmate îndeaproape de companiile de stat și firmele private românești.

Litigiile fiscale apar adesea din cauza ambiguității legislației fiscale, erorilor administrative sau disputelor privind valoarea impozitelor și taxelor percepute. Băncile sunt deosebit de proactive în contestarea deciziilor fiscale, ceea ce explică numărul mare de cazuri înregistrate.

Topul companiilor în litigiu cu ANAF

BRD – Groupe Societe Generale: Conduce topul cu 135 de litigii începând din 2022, din care 125 sunt inițiate de bancă împotriva statului.

Prodas SA, Galați: Înregistrează 101 procese, din care 100 sunt deschise de firmă și unul de stat.

Evergent Investments, Bacău: Totalizează 57 de procese, toate inițiate de companie contra statului.

CFR Infrastructură: Se remarcă cu 53 de litigii, toate deschise de ANAF împotriva companiei.

Libra Internet Bank: Are 40 de procese, dintre care 37 inițiate de bancă.

CEC Bank: Înregistrează 35 de procese, cu 5 dintre ele deschise de bancă.

BCR: Contabilizează 29 de litigii, cu 17 inițiate de bancă.

Banca Transilvania: Are 28 de litigii, din care 14 deschise de companie.

Poșta Română: Totalizează 28 de procese, toate inițiate de companie.

CFR Infrastructură, cea mai vânată de Fisc

CFR Infrastructură se află în fruntea listei companiilor vizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu un total de 53 de litigii deschise împotriva sa. Toate aceste procese sunt inițiate de ANAF, ceea ce subliniază o atenție deosebită din partea autorităților fiscale asupra acestei companii de stat. Spre deosebire de alte entități care contestă frecvent deciziile fiscale, CFR Infrastructură nu a deschis niciun proces împotriva statului. Alte companii intens vizate de ANAF includ CEC Bank, cu 30 de litigii, și Hystria Expert din județul Buzău, care se confruntă cu 20 de procese.

Companiile din energie și retail, rareori în lista firmelor cu litigii

În ciuda acuzațiilor frecvente legate de evaziune fiscală și optimizare fiscală, marile corporații din domeniile energiei și retailului apar mult mai rar în lista firmelor cu litigii.

Conform datelor furnizate, Petrom, cea mai profitabilă companie din România, are 7 procese cu Fiscul, dintre care 6 sunt declanșate de companie și unul de ANAF. Numărul de procese este similar cu cel înregistrat de Tel Drum în relația cu Fiscul. Rompetrol Rafinare se confruntă cu 3 procese, toate inițiate de companie. Petrotel Lukoil are 5 litigii, toate deschise de societate, la fel ca și producătorul de gaze Black Sea Oil & Gas, care are tot 5 procese, toate pornite de firmă. Enel Green Power România, acum parte a PPC Group, înregistrează și ea 5 procese, toate inițiate de companie. În schimb, E.ON Energie are 6 procese, dintre care 2 sunt deschise de companie și 4 de către stat.

Raportul companiilor cu litigii

Bănci și instituții financiare

BRD – Groupe Societe Generale

Total: 135 procese

Deschise de companie: 125

Deschise de ANAF: 10

Libra Internet Bank

Total: 40 procese

Deschise de companie: 37

Deschise de ANAF: 3

CEC Bank

Total: 35 procese

Deschise de companie: 5

Deschise de ANAF: 30

BCR (Banca Comercială Română)

Total: 29 procese

Deschise de companie: 17

Deschise de ANAF: 12

Banca Transilvania

Total: 28 procese

Deschise de companie: 14

Deschise de ANAF: 14

Companii de stat

CFR Infrastructură

Total: 53 procese

Deschise de companie: 0

Deschise de ANAF: 53

Poșta Română

Total: 28 procese

Deschise de companie: 28

Deschise de ANAF: 0

Companii private românești

Prodas SA, Galați

Total: 101 procese

Deschise de companie: 100

Deschise de ANAF: 1

Evergent Investments, Bacău

Total: 57 procese

Deschise de companie: 57

Deschise de ANAF: 0

Hystria Expert, Buzău

Total: 20 procese

Deschise de companie: 0

Deschise de ANAF: 20

AG Radio Holding

Total: 11 procese

Deschise de companie: 11

Deschise de ANAF: 0

Andami Corp SRL

Total: 11 procese

Deschise de companie: 11

Deschise de ANAF: 0

Tehnologica Radion

Total: 8 procese

Deschise de companie: 8

Deschise de ANAF: 0

Companii din energie și petrol

Petrom

Total: 7 procese

Deschise de companie: 6

Deschise de ANAF: 1

Tel Drum

Total: 7 procese

Deschise de companie: 6

Deschise de ANAF: 1

Rompetrol Rafinare

Total: 3 procese

Deschise de companie: 3

Deschise de ANAF: 0

Petrotel Lukoil

Total: 5 procese

Deschise de companie: 5

Deschise de ANAF: 0

Black Sea Oil & Gas

Total: 5 procese

Deschise de companie: 5

Deschise de ANAF: 0

Enel Green Power România

Total: 5 procese

Deschise de companie: 5

Deschise de ANAF: 0

E.ON Energie

Total: 6 procese

Deschise de companie: 2

Deschise de ANAF: 4

Datele au fost colectate de o platformă de informații despre companii, care integrează date financiare de pe site-ul Ministerului Finanțelor cu informații judiciare de pe portalul instanțelor de judecată din România.