Verdețuri cu prețuri mari în piețe. Cât costă un kilogram de spanac

Primăvara se apropie cu pași repezi și calendaristic, pentru că afară termometrele deja arată temperaturi primăvăratice. Drept pentru care, în piețe au apărut „vestitorii primăverii” și nu de ghiocei este vorba, ci despre verdețuri. și spanacul au umplut tarabele vânzătorilor și golit buzunarele clienților.

Producătorii au menținut prețurile de anul trecut, dar nu și vânzătorii

După o muncă grea, producătorii își adună acum roadele și le scot la vânzare în piețe, conform

„A fost mai repede anul asta. Am pus , urmează ridichile, morcovii semănaţi. Pun balegărm unde facem căldura am semănat deja răsadurile pentru a doua recoltă. Preţurile au rămas la fel, nu putem mai mult să cerem, omul nu are de unde că mai întâi îşi plateste facturile şi apoi ce rămâne îşi ia de mâncare”, a spus un producător.

Cât costă un kilogram de spanac

Dar, în piețe realitatea este alta. La poarta producătorului kilogramul de spanac costă 20 de lei, pătrunjelul și salata 2 lei, dar la tarabe prețurile sunt mai mari, aproximativ cu 20% în comparație cu anul trecut, după cum a spus un vânzător.

Dar, clienții preferă produsele autentice românești și vin în piețe să se aprovizioneze cu fructe și legume. În acest fel cumpără produse bio și ajută și producătorii locali.