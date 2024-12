„360 de grade”, cu Alina Bădic. De ce este important să ne facem bilanțul de final de an (VIDEO)

Bilațul de final de an trebuie făcut într-un mod destul de coordonat și poate fi ca un fel de infuzie energetică pentru modul în care începem anul 2025, a explicat astroloaga Alina Bădic, sâmbătă, pe B1 TV, la „360 de grade”, într-o ediție în care l-a avut ca invitat special pe Dragoș Bogdan.

„360 de grade”, cu Alina Bădic, despre bilanțul de final de an

„Dacă au existat situații pe parcursul anului în care am sărit calul cu ceva, am fost prea duri, am fost prea nedrepți sau am fost indiferenți ș.a.m.d., a venit momentul să reevaluăm aceste situații, să le înțelegem cu adevărat mesajul, eventual să schimbăm puțin, să recalibrăm și să schimbăm puțin energia cu care am abordat acele evenimente. Pentru că, spre exemplu, dacă au fost anumite întâmplări pe parcursul lui 2024, a fost un anumit gen de abordare a unei probleme și nu a fost chiar cel mai corect mod în care am acționat, acum într-adevăr se cere să recalibrăm lucrurile, să avem o altă abordare, să încercăm să avem alt gen de energie în situația respectivă ș.a.m.d.”, a spus Alina Bădic.

„Deci mare atenție pentru că acest bilanț de final de an nu este un bilanț oarecare, nu putem să îl facem oricând, pentru că acum primim și sprijin astral. Acest bilanț este foarte important, pentru că, în funcție de modul în care facem acest bilanț de an, mai avem câteva zile, putem și începe anul următor – îl putem începe într-un mod care este foarte puternic și este ca un fel de infuzie din aceasta energetică cu care începem anul 2025, sau putem să îl începem letargic, fără să înțelegem cu adevărat acest bilanț”, a continuat astroloaga.

Alina Bădic: Trebuie să îl facem destul de coordonat

„Este un bilanț pe care trebuie să îl facem destul de coordonat. În primul rând, trebuie să stabilim care sunt acele paliere pe care le-am parcurs în 2024, ele se continuă, am tot vorbit despre faptul că (…), deci este foarte important să înțelegem ce porți s-au deschis în 2024, ele continuă să rămână deschise”, a mai spus Alina Bădic.