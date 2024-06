„360 de grade”, cu Alina Bădic. În ce constă finețea din astrograma perioadei (VIDEO)

Punctul de reper din astrograma perioadei este Neptun pe gradul 359, a explicat Alina Bădic, sâmbătă, pe B1 TV, la „360 de grade”. Invitata sa a fost Monica Tatoiu.

„360 de grade”, cu Alina Bădic, despre astrograma perioadei

Astrologul a vorbit despre „finețea” din astrograma perioadei.

„Apropo de lucruri de finețe pe care le putem vedea într-o temă astrală, aș spune că astrograma perioadei are într-adevăr o finețe care constă în acest Neptun. El este punctul de reper, acest Neptun pe gradul 359, care spune așa, și ceva micuț dacă v-a scăpat, dar vă strică relația cu Dumnezeu, trebuie să vă ocupați de el pentru că nu există nimic micuț care să îți strice relația cu Dumnezeu”, a explicat Alina Bădic.

Monica Tatoiu a spus că aceste lucruri, fie ele și micuțe, „pot să fie centre de energie negativă în relația mea cu Dumnezeu”.

„Depinde de noi (…). Ne-am obișnuit că avem drepturi în lumea aceasta, toți avem drepturi, dar trebuie să ne actualizăm, ca pe datele la bancă, responsabilitățile. Pentru că orice monedă care are valoare în lumea asta, de schimb, vorbesc acum în metafore, are aici drepturile, dar are fața asta pe care sunt responsabilitățile, și noi le tot băgăm în aparat cu drepturile. A venit vremea, eu vorbesc geopolitic, economic, global, responsabilitățile acelea care sunt mici, de care am uitat, vor face diferența în modul în care ne vom salva în cele 30-40 de luni care vin”, a adăugat Monica Tatoiu.

Alina Bădic: De multe ori este foarte aproape de noi soluția

„Căutăm căi sofisticate, alambicate, nu iese nimic, pierdem vremea practic, deși nu pierdem vremea, sunt experiențe, dar ajungem tot la punctul care este lângă noi, simplu (…). Nimic nu apare din senin, apropo de ceea ce ați spus. Sunt planete responsabile și cu anumite boli (…), ele nu apar nici ele din senin. Acum se creează puternic tot ceea ce faci, se duce undeva puternic în aură, în câmpuri. Unii rămân în ignoranță, alții, deși cunosc, nu pot aplica”, a mai declarat Alina Bădic.