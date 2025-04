Vero Căliman, la un an după plecarea din Gașca Zurli: „ Astăzi aleg să mă recunosc pe mine în afara costumelor și dincolo de aplauze”

a vorbit despre viața ei, după plecarea din . Ea a mărturisit că până în prezent, chiar dacă are 36 de ani, tot este văzută drept pe care l-a interpretat, scrie .

Mărturisiri, la un an după Gașca Zurli

„Vocea mea nu e un personaj. E o parte din mine. Da, am o voce care a făcut milioane de copii să râdă, o voce care a spus cuvintele altora cu atâta bucurie încât au devenit ale mele. O voce care a dat viață unui personaj atât de viu încât lumea a început să mă confunde cu el. Dar vocea aceea nu era a Fetiței Zurli. Era a mea. Și uneori în viața de zi cu zi se întâmplă să fiu recunoscută după voce, în spații publice, în supermarketuri, la terase”, a spus Vero Căliman, pe rețelele de socializare.

„Unele persoane bine intenționate îmi spun că în toate reel-urile mele încă mai vorbesc ca Fetița Zurli. Și atunci o parte din mine se strânge. Simt că trebuie să mă justific. Și nu pentru că n-ar fi adevărat, ci pentru că nu e întreaga poveste. Vocea aceea nu e o mască pe care am uitat să o dau jos, e vocea mea entuziastă, e vocea mea autentică, e vocea mea prezentă. Și da, vocea mea a fost acolo, dar este în continuare și aici și nu mai vreau să fiu nevoită să mă justific”, a adăugat ea.

Femeia a spus că nu-și dorește ca oamenii să o mai vadă drept un personaj.

„Nu mai sunt un personaj, nu mai sunt o mască, nu mai sunt o poveste spusă de alții, chiar dacă a fost spusă foarte frumos. Sunt o femeie întreagă, care a traversat o poveste mare, care a iubit-o. Am pierdut mult în ea și astăzi aleg să mă recunosc pe mine în afara costumelor și dincolo de aplauze.

Nu mai am de ce să mă ascund, nu mai am de ce să mă micșorez, nu am de ce să mă justific pentru cum vorbesc, pentru cine mă recunoaște, pentru cine nu. Sunt Vero și vocea mea este întreagă.

Ea poate să fie jucăușă sau fermă, poate să fie copilăroasă sau profundă, poate să fie ascuțită sau blândă, dar este vie și este a mea. Iar dacă seamănă cu ce a fost e pentru că eu am fost acolo. Dar acum sunt aici. Și aici îmi aleg eu replicile”, a mărturisit Vero Căliman.