A început Anul Șarpelui de Lemn, sărbătorit de milione de asiatici din întreaga lume: Ce înseamnă și care sunt obiceiurile în fiecare țară

Milioane de oameni din Asia și din întreaga lume întâmpină alături de familie și de prieteni, cu rugăciuni și multă mâncare. Sunt scene pline de culoare – dansuri cu dragoni, ofrande de rugăciuni și bețișoare de tămâie și petreceri în cele mai bune cămăși și rochii roșii, potrivit .

Nouă miliarde de călătorii în China

Este o sărbătoare publică pentru mulți dintre cei care o sărbătoresc și înainte de festivități, mulți s-au întors în orașele natale pentru a se reuni cu familia. Numai în China se preconizează că vor fi efectuate nouă miliarde de călătorii – în ceea ce va fi cea mai mare migrație anuală în masă din lume.

Perioada de călătorie de 40 de zile, cunoscută sub numele de Chunyun, este de obicei singura dată pe an, când mulți din China călătoresc acasă pentru a-și vedea familia. Chiar dacă Anul Nou Chinezesc începe abia pe 29 ianuarie, mulți pleacă spre orașele lor natale încă de pe 14 ianuarie, sperând să evite traficul și haosul care inevitabil apare în fiecare an în apropierea acestei zile.

În acest an, se preconizează că călătoriile cu mașina vor reprezenta aproximativ 80% din toate călătoriile, urmate de călătoriile cu trenul și avionul.

În perioada Chunyun de anul trecut, au fost efectuate aproximativ 8,4 miliarde de călătorii interne în toată țara.

În Coreea de Sud, se așteaptă să treacă peste două milioane de pasageri prin aeroporturile țării într-o perioadă de vacanță de nouă zile, care este mai lungă decât cele trei zile obișnuite.

Ce înseamnă și ce ne aduce Anul Șarpelui de Lemn

Anul Nou Chinezesc 2025 marchează începutul unei noi ere în calendarul lunar, aducând cu sine energia înțeleaptă și transformatoare a Șarpelui de Lemn.

În contrast cu energia dinamică și exuberantă a Dragonului din 2024, Anul Șarpelui promite să aducă o perioadă de introspecție, strategie și transformare profundă. În cultura chineză, Șarpele este văzut ca un simbol complex, reprezentând nu doar spiritualitatea și longevitatea, dar și înțelepciunea și puterea transformării.

Elementul Lemn, specific anului 2025, adaugă acestor caracteristici dimensiuni suplimentare de creștere și creativitate, sugerând un an propice pentru dezvoltare personală și profesională.

Pentru cei născuți în anii Șarpelui (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013), 2025 poate aduce atât provocări, cât și oportunități semnificative.

Astrologii chinezi recomandă purtarea culorii roșii ca protecție împotriva ghinionului și adoptarea unei abordări strategice în toate aspectele vieții. Semnele zodiacale ale Bivolului și Cocoșului sunt favorizate în mod special în acest an, datorită compatibilității lor naturale cu energia Șarpelui.

Tradiții și obiceiuri

Casele sunt decorate predominant în roșu, culoarea norocului în cultura chineză, cu lampioane strălucitoare și benzi decorative care poartă mesaje de bun augur.

Această tradiție își are rădăcinile într-o legendă străveche despre monstrul Nian, care era speriat de culoarea roșie și de zgomotele puternice.

În ajunul Anului Nou, familiile se reunesc pentru cina tradițională, unde fiecare fel de mâncare poartă o semnificație specială.

Peștele simbolizează abundența și prosperitatea, raviolii reprezintă reunirea familiei și fericirea, iar tăițeii lungi sunt un simbol al longevității.

După cină, copiii își prezintă dorințele și primesc hong-bao, plicurile roșii cu bani, considerate aducătoare de noroc și prosperitate.

Verdele, fiind culoarea elementului Lemn, va avea o semnificație specială în 2025, atrăgând noroc și prosperitate.

De asemenea, auriul, simbol tradițional al bogăției, este recomandat în decorațiuni și accesorii pentru atragerea energiei pozitive și menținerea armoniei între elementele Estului (Lemn) și Vestului (Metal).

Cu câteva zile înainte de Tet – Anul Nou Lunar vietnamez – familiile se vor aduna pentru tradiția veche de a face găluște de orez lipicioase, o activitate care durează adesea toată noaptea.

Acest fel de mâncare, cunoscut sub numele de banh chung, găluștele sunt umplute cu orez lipicios, fasole și burtă de porc și trebuie fierte timp de 12 ore la foc de lemne înainte de a fi gata de mâncat.

Sărbătoarea este și puternic politizată în Coreea de Sud și Coreea de Nord

În Coreea de Sud, vacanța de Anul Nou Lunar nu este doar un moment pentru adunări de familie. Este și un câmp de luptă politic.

Liderii atât ai partidelor de guvernământ, cât și ai opoziției vizitează, de obicei, principalele gări și terminale de autobuz expres înainte de vacanță pentru a saluta alegătorii care călătoresc acasă.

În mod tradițional, aceste întâlniri de sărbători au reprezentat o oportunitate foarte importantă pentru partidele politice de a intra în legătură cu mulți cetățeni.

În condițiile în care președintele suspendat Yoon Suk Yeol se confruntă cu o acuzare din cauza declarației sale de lege marțială, țara a fost în haos politic în ultimele două luni.

Acest lucru a determinat nu numai cele două partide majore, ci și partidele parlamentare mai mici să-și sufle mânecile și să iasă în stradă, în speranța de a influența publicul în favoarea lor.

Pentru politicieni, acest sezon de sărbători este mai mult decât o oportunitate de PR; este o oportunitate crucială de a atrage sprijinul unui electorat care s-ar putea îndrepta în curând la urne.

În comparație cu Coreea de Sud, Anul Nou Lunar nu este una dintre principalele sărbători ale Coreei de Nord. Aniversările nașterii celor doi lideri, Kim Il Sung și Kim Jong Il, și zilele înființării, sunt în centrul atenției.

De fapt, fondatorul țării, Kim Il Sung, a încurajat oamenii să sărbătorească Anul Nou pe 1 ianuarie, ceea ce înseamnă că după războiul din Coreea, festivitățile de Anul Nou Lunar au dispărut din această parte a peninsulei.

Acest lucru s-a schimbat în 2003, când Kim Jong Il a desemnat-o sărbătoare publică ca parte a unui impuls ideologic de promovare a tradițiilor din Coreea.

Astăzi, nord-coreenii își petrec vacanța bucurându-se de aceleași jocuri și mâncare ca și sud-coreenii, inclusiv jocuri de societate, dar nu înainte de a-și arăta loialitatea față de familia Kim.

Ei și-au început ziua depunând flori la statui și portrete ale foștilor lideri. Cei din capitala Phenian vizitează Palatul Soarelui Kumsusan unde sunt consfințite trupurile îmbălsămate ale lui Kim Il Sung și Kim Jong Il.

Și, spre deosebire de China și Coreea de Sud, cetățenii nu călătoresc în masă prin țară pentru a-și vedea familia, deoarece nu au voie să se deplaseze liber. În schimb, mulți vor sărbători acasă.