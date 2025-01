Afacerea cu care trei români au dat lovitura în Liverpool. Încă din primele zile, stocurile au fost epuizate

Un deschis de trei români se bucură de o popularitate extraordinară în rândul localnicilor din Liverpool, la doar o săptămână de la deschidere. Cei care au încercat preparatele pregătite în restaurantul cu specific italienesc le-au îndrăgit instant, iar unul dintre clienți chiar a descris sandvișul lor ca fiind „cel mai bun din afara Italiei”. În numai patru zile, pagina lor de Facebook a câștigat peste 800 de urmăritori.

Situat pe New Chester Road, Dough & Doppio servește pizza, sandvișuri, focaccia, cafea și multe altele. Clienții sunt de-a dreptul îndrăgostiți de mâncarea lor, dar vedeta este cafeaua, care doar în câteva zile de la deschidere s-a epuizat.

„Tocmai am intrat și am mâncat o felie minunată de pizza și un latte. Delicios și la preț rezonabil!”, a spus un client, potrivit .

Cine se află în spatele restaurantului Dough & Doppio

Dough & Doppio este deținut de cuplul de , Blanka și Sebastian, alături de prietenul lor, Răzvan. O informație interesantă este faptul că Sebastian și Razvan s-au născut în aceeași zi, în același spital, dar s-au cunoscut în Marea Britanie.

Blanka, care a locuit în Italia înainte de a se muta în Marea Britanie, unde se află de 14 ani, a spus că nu se așteptau la un așa succes și o așa susținere din partea oamenilor în prima săptămâna de la deschidere.

„Acesta este un plus bun pentru oraș. Sinceră să fiu, nu credeam că va fi atât de popular, dar în patru zile, a devenit viral și am câștigat aproximativ 800 urmăritori online. Oamenii sunt înnebuniți și am rămas fără stoc. Soțul meu a trebuit să meargă la Manchester pentru a cumpăra mai multe stocuri înainte de ziua livrării”, a declarat Blanka.

Vorbind despre mâncarea oferită la Dough & Doppio, ea a spus: „Obișnuiam să lucrez în catering pentru evenimente și am gătit toată viața, este pasiunea mea. Iubim Italia și mâncarea italiană. Calitatea și gustul mâncărurilor italiene sunt cele mai bune din lume – și cafeaua de asemenea. Totul aici este proaspăt copt; facem un aluat foarte bun fiecare zi. Totul se face în casă. Cafeaua este de bună calitate – cred că este numărul unu în Italia în prezent”.

Unde poate fi găsit restaurantul celor trei români

Dough & Doppio poate fi găsit la 912 New Chester Road, Bromborough.

În prezent, programul restaurantului este între 8.30 și 17, însă Blanka spune că își doresc să deschidă mai târziu la un moment dat în viitor. Ea a adăugat: „Vrem să deschidem și noaptea, servind pizza napolitană”.