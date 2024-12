Afacerea care a devenit un adevărat succes înainte de sărbători. Românii ajung să cheltuie chiar și 1000 de lei pe un coș de cumpărături

Românii au început să facă din ce în ce mai multe comenzi online, pentru a evita aglomerația din magazine. În cele mai comandate produse au fost carnea de porc, cozonacul și cadourile.

Metoda prin care românii au evitat cozile de la magazine

Cristina a ales să își comande acasă produsele necesare pentru masa festivă. Astfel, a evitat cozile de la casele de marcat, conform

„Cozonacul, nelipsitul de pe masa de sărbători, dar şi produse pentru aperitive, tobă, un muşchiuleţ, dar şi produse pentru cea mică. Noi alegem mai mult să comandăm online, fiind mai uşor mai ales acum cu traficul, noi o avem şi pe cea mică şi e bine că le găsim pe toate în acelaşi loc”, spune Cristina, clientă supermarket online.

Pentru a face față cererilor, curierii au un program extins în care să livreze colete. De asemenea, 9 din 10 coşuri de cumpărături făcute în online conţin cel puţin un produs pentru Crăciun.

Magazine online lucrează intens în această perioadă

Într-un se lucrează intens, iar livrările se fac până la ora 23:30. Carnea de porc este nelipsită din aproape toate comenzile de astăzi, iar valoarea medie a unui coș de cumpărături ajunge chiar la 1.000 de lei.

„Am adus 25 de tone de carne de porc pentru aceste sărbători, printre altele se mai găsesc şi cozonacii, de toate felurile, avem peste 18 tipuri de cozonaci. Mai nou a apărut această tendinţă cu cozonacul babka şi cozonacul Dubai. Mai găsim produse de cadou, tot felul de seturi de cosmetice, băuturi, lego, machiaje”, a declarat Florin Şelaru, magager de depozit.

„Produse ready to it, gata făcute, atât sarmale, cât şi ciorbe. Avem ciorbe pentru întreaga familie, la găleţi de 2,3 kilograme, dar şi salată de boeuf, tot ce ştim că trebuie pe masa de Crăciun. Avem foarte mulţi artizani, atât pe produse ready to it, dar şi pe mezeluri, şi mai ales la cozonaci. Creşteri la cozonaci au fost cu 60%, ne aşteptăm şi azi şi mâine să vindem încă o dată toată cantitatea pe care am adus-o în luna decembrie”, a declarat Michael Kaiser, CEO supermarket online.