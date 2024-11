Agricultorii români s-au reprofilat. Plantează flori în loc de legume și fructe

Sezonul crăciunițelor a început și plantele sunt pregătite să decoreze casele românilor pentru sărbătorile de iarnă sau să fie oferite cadou. Astfel, mulți nu mai plantează fructe și legume, ci flori.

Au dat legumele pe flori

În Bacău, la Oituz, crăciunițele sunt plantete pe circa un hectar, în sere. de ani mulți să dea legumele pe flori. În plus, serele sale devin și un loc numai bun pentru pozele pentru rețelele de socializare, un fenomen similar cu fotografiile în lanurile de lavandă, conform

„Chiar sunt mulți clienți care vin in serele noastre, după 1 decembrie, si iși fac selfie, poze. Chiar e ceva frumos. Daca se pot face poze reușite într-un lan cu lavanda, de ce nu ar merge si aici, în marea noastra de crăciunițe”, a declarat floricultorul.

Și la Matca, în Galați, unul dintre cele mai mari bazine leguminicole a devenit teren pentru plantarea florilor.

„Da, cei mai multi au renunțat, care au teren putin. Că în teren putin ai putea sa faci cât ai face la legume pe un teren mai extins”, a spus o floricultoare.

Cât costă o crăciuniță

O familie care a locuit 11 ani în Italia, s-a întors în România să cultive flori. Dar, inițial au plantat legume, apoi și-au dat seama că ar face mai bine dacă s-ar reorienta pentru că plantarea legumelor implică mai multe riscuri și pierderi.

„Noi am cultivat legume. Am lucrat in solarii, până să plecăm. Ne-am reorientat. Și aici sunt riscuri. Si aici putem sa le aruncam, daca intra o boală. Riscurile sunt aceleasi, pentru ca sunt tot plante. E bine cu flori”, a spus altă floricultoare.

Sezonul crizantemelor s-a încheiat și lasă loc crăciunițelor. Florile în ghiveci costă de la 20 până la 70 de lei.

Datele INS arată că, din ianuarie până în august, România a importat flori sub formă de bulbi sau butași de aproape 13 milioane de euro, iar exporturile de flori s-au ridicat la valoarea de 65.000 de euro.