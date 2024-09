Alexia Eram da pe față toate secretele vieții de influencer: „Este o pasiune a mea”

, fiica Andreei Esca, a ajuns influencer de talie internațională, fiind prezentă la evenimente din Barcelona, Milano sau Paris. Tânăra a început să creeze conținut în mediul on-line din 2016, iar în acea perioadă Alexia era încă la liceu.

Alexia Eram a ajuns la un număr impresionant de urmăritori

În prezent, fiica Andreei Esca a ajuns la un număr impresionant de urmăritori pe rețelele sociale. Aceasta colaborează cu firme de renume din întreaga lume și participă la cele mai importante evenimente de fashion, beauty sau tehnologie din întreaga lume, conform

La competiția Digital Divas, Alexia a obținut patru titluri: Best Instagram Fashion & Beauty, Best tiktok fashion & Beauty, Best endorser și Best Digital Diva of the Year.

„Am început să creez conținut on-line în 2016 ( pe atunci eram încă la liceu) și a fost departe de mine gândul că această preocupare se va transforma, încet, încet, în profesia mea. Apoi, mi-am facut public contul de instagram, și m-am concentrat pe youtube.

Urmăritorii mei erau adolescenți, copii ca mine și simt că am crescut cumva împreună.

În ultimii ani am observat că audiența mea a crescut, iar asta îmi aduce satisfacția că munca mea este văzută și apreciată”, a spus Alexia Eram, la primirea premiilor.

„Cred că orice job vine cu părțile lui bune și cu părțile lui mai puțin bune”

„Cred că orice job vine cu părțile lui bune și cu părțile lui mai puțin bune. Dar, cred că în viață trebuie să alegi ceva ce-ți place și să faci ceva cu pasiune, iar atunci o să reușești.

Sunt și părți mai grele, cum ar fi viața publică sau faptul că nu există neapărat un program, așa că poți să ai multe zile libere, dar poți să ai multe zile care nu știi când se termină.

Dar, mie îmi place foarte mult job-ul meu, ceea ce fac în prezent, pentru că descopăr oameni, locuri, interacționez foarte mult cu oameni și fac ceva ce-mi place.

Vorbesc mai ales de acest domeniu de beauty ( frumusețe) și fashion ( modă) în care am intrat și studiat. Așa că pentru mine este mai mult o pasiune și nu consider neapărat un job, pentru că este ceva ce-mi place cu adevărat să fac”, a declarat , în exclusivitate pentru Click!

Înainte de a participa la un eveniment din străinătate, Alexia se pregătește temeinic. „De obicei, cu o săptămână înainte să plec, îmi pregătesc ținutele pe zile, și pe cele de purtat în timpul zilei, dar și cele pentru seară, în funcție de dress code, dar și de locurile în care mergem.

Apelez la un stilist dacă este un eveniment puțin mai special sau dacă este un dress code anume, ca să mă ghideze în alegerea out-fit-ului”, ne-a mai spus fiica Andreei Esca.