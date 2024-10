Amendă de 50.000 de lei pentru o topitorie de metale din Slatina

O topitorie de metale din Slatina a fost sancționată contravențional cu 50.000 de lei, a anunțat Garda de Mediu Olt, joi, într-o postare pe Facebook.

Topitorie de metale din Slatina, amendată

Garda de Mediu Olt a oferit detalii despre cele întâmplate.

„Continuă acțiunile nocturne ale Gărzii de Mediu Olt cu privire la calitatea aerului înconjurător in municipiul Slatina.

In urma ultimelor verificări s-a constatat că din activitatea unei societăți se emiteau in atmosferă emisii consistente de noxe. Din verificările efectuate s-a constatat că instalația de topire/turnare era in avarie din cauza unor probleme tehnice și s-a dispus oprirea procesului tehnologic până la remedierea deficiențelor.

Pentru că nu a anunțat incidentul la GNM-CJ Olt, societatea a fost sancționata contravențional cu amenda in valoare de 50000 de lei conform prevederilor OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare”, afirmă Garda de Mediu Olt.