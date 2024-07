Andreica (Europol) spune că a cumpărat un kilogram de cocaină din Portul Constanța și nu l-a controlat nimeni. Drăgan (Poliția Română): Informații vădit tendențioase și false. Dacă acolo e cocaină, înseamnă că a săvârșit o infracțiune (VIDEO)

Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, că a cumpărat un kilogram de cocaină din și nu l-a controlat absolut nimeni. Sindicatul a postat pe Facebook un clip în care Andreica povestește totul.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan, a reacționat, spunând că informațiile date de liderul de sindicat sunt „vădit tendențioase și false”, iar dacă în pachet era cocaină, „înseamnă că a săvârșit o infracțiune”. „Portul Constanța nu e o stână fără câini”, a mai precizat Drăgan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Georgian Drăgan, reacție la acuzațiile formulate de Cosmin Andreica

„Trebuie să înțelegem că aceste informații sunt vădit tendențioase și false. Colegii mei acționează permanent 24/24 în acel port, sunt efectuate analize de risc pentru trasporturile, și subliniez, din afara țării și tranzitează Portul Constanța, nu pentru cei care intră ca să se plimbe câteva minute în port cu un kilogram de făină. Mă îndoiesc că era cocaină, că asta înseamnă că a săvârșit o infracțiune.

În Portul Constanța nu acționează o singură patrulă, cum fals menționează liderul de sindicat. Avem 3 structuri, mă refer la Brigada de combatere a cirminalității organizate, cei cu atribuții pe linia antidrog, Serviciul de poliție transporturi maritime și Serviciul de combatere a criminalități organizate porturi maritime. Cele două servicii, care acționează strict în Portul Constanța, totalizează circa 100 de polițiști, la care se adaugă cei 200 de polițiști de la Frontieră și Autoritatea Vamală, celelate instituții cu atribuții în domeniu. fie independent, fie integrat cu alte instituții cu atribuții în domeniu”, a reacționat Georgian Drăgan.

Acesta a ținut apoi să amintească de captura de 186 kilograme de heroină din port, captură realizată la finele anului trecut și care a putut fi mediatizată abia anul acesta pentru a nu afecta ancheta penală.

„Portul Constanța nu e o stână fără câini așa cum se încearcă să se inducă ideea de către sindicat. Iar patrula de ordine publică are atribuții de menținere a ordinii și siguranței publice, nu de soluționare a dosarelor penale pe economic și migrație, cum fals spune sindicatul”, a mai declarat Georgian Drăgan, pentru B1 TV.

Acuzațiile liderului de sindicat

„Suntem în port, tocmai ce am coborât de pe o navă, am vorbit cu niște muncitori și am primit acest pachet, de foarte bună calitate. Ne-au asigurat că este ce trebuie… 100.000 de euro un kilogram de cocaină pe piața neagră. Asta înseamnă 1 gram – 100 de euro … Și nu m-a controlat nimeni deocamdată. Voi încerca să ies cu acest pechet pe una din porțile portului, acolo unde avem agenți de securitate, poliție militară, poliție de frontieră. Important de spus: tot acest port este lăsat în grija unei patrule de poliție”, a spus Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, în filmarea de pe Facebook.

Sindicatul a mai precizat, în acest context, că în toată țara sunt doar vreo 250 de polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate care acționează pe combaterea traficului de droguri.