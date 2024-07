Președintele Europol a arătat cât de ușor se poate face o tranzacție cu droguri, în Portul Constanța, fără să fie controlat. Susține că a cumpărat cocaină în valoare de 100.000 de euro (VIDEO)

Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a făcut un experiment în Portul Constanța.

Acesta susține că a cumpărat un kilogram de cocaină din Portul Constanța și că la ieșire nu l-a controlat absolut nimeni. a publicat pe Facebook un clip video în care apare Cosmin Andreica, cu pachetul de cocaină în mână și povestește pas cu pas ce a făcut.

„Suntem în port, tocmai ce am coborât de pe o navă, am vorbit cu niște muncitori și am primit acest pachet, de foarte bună calitate. Ne-au asigurat că este ce trebuie… 100.000 de euro un kilogram de cocaină pe piața neagră. Asta înseamnă 1 gram – 100 de euro … Și nu m-a controlat nimeni deocamdată. Voi încerca să ies cu acest pechet pe una din porțile portului, acolo unde avem agenți de securitate, poliție militară, poliție de frontieră. Important de spus: tot acest port este lăsat în grija unei patrule de poliție”, a spus Andreica în filmare.

„În toată țara avem aproximativ 250 de polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate care acționează pe combaterea traficului de droguri. DOAR 250!!!

Asta înseamnă între 2 și 8 polițiști într-un județ, plătiți cu 3500-4000 lei și care au programul oficial de luni până vineri, de la 08:00-16:00.

În rest, lucrează “la negru”. Sunt chemați de acasă la acțiuni, la activități specifice, din timpul lor liber! Asta pentru ca Poliția Română să nu le plătească ore de noapte și spor pentru activitatea în zilele de weekend sau sărbători legale.

Iar în loc să alocăm resurse umane și logistice suficiente pentru a interveni la sursă, adică în Portul Constanța, ne chinuim pe urmă să prindem traficanți prin cluburi, școli și alte medii”, este mesajul scris de reprezentanții Europol, pe pagina de Facebook.