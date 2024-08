Armata SUA bombardează Irakul și Siria. Peste 85 de ținte din Orientul Mijlociu au fost lovite (VIDEO)

SUA au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă mai multe lovituri aeriene asupra unor ținte din Irak și Siria ca răspuns la atacul asupra bazei militare din Iordania. Atacurile au vizat ținte din Irak și Siria legate de Gărzile Revoluționare ale Iranului (IRGC) și de milițiile pe care le sprijină. Acestea au fost baze de antrenament și depozite de muniție folosite de milițiile pro-iraniene care acționează în regiune. Cel puțin 18 combatanți au fost uciși în atac. Cele peste 85 de bombardamente nu au vizat nicio locație din Iran.

În misiune au fost folosite inclusiv bombardierele de croazieră B1, care au zburat tocmai din Statele Unite. Irakul spune că este o încălcare clară a suveranității lor.

