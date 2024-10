Bătaie pe șantierul noului stadion FC Barcelona. Muncitorii români și albanezi, grav răniți (VIDEO)

Bătaie pe șantierul noului stadion FC Barcelona între muncitorii români și albanezi, vineri după-amiază. Conflictul a degenerat, participanții folosind bâte și alte obiecte improvizate ca arme. Din cele 20 de persoane implicate, aproximativ șase au fost rănite serios, potrivit

At the Camp Nou construction site in Barcelona a fight errupted between Albanians and Romanians 6 injured: 4 Albanians and 2 Romanians reports Spanish journalist.

Battle of Camp Nou: TOTAL ROMANIAN VICTORY

