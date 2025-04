Erupția vulcanului Kanlaon din Filipine. Autoritățile încep evacuarea localnicilor

Erupția din centrul Filipinelor a determinat autorităţile să închidă şcolile şi să demareze procedurile de evacuare ale localnicilor. În urmă cu câteva luni, o altă erupție a vulcanului, a dus la evacuarea a 8.000 de persoane.

Vulcanul Kanlaon a erupt, la ora locală 5:51 (luni, 21:51 GMT), aruncând în atmosferă nori de gaze şi cenuşă vulcanică. O ploaie de cenuşă a fost raportată în oraşele şi localităţile din apropierea vulcanului. Activitatea vulcanică a determinat autoritățile să ia măsuri de protecție pentru locuitorii din zonă, care ar putea fi afectați. De asemenea, au fost emise avertismente pentru aeronave, după .

„Erupţia a produs un nor voluminos de cenuşă şi gaze vulcanice, de aproximativ 4.000 de metri înălţime, care se deplasează spre sud-vest”, după cum relatează Institutul de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine (Phivolcs).

Raul Fernandez, directorul regional al Biroului pentru Apărare Civilă, a anunţat că au loc evacuări ale populaţiei din exteriorul perimetrului de pericol permanent de 6 kilometri din jurul muntelui vulcanic.

În decembrie 2024 o erupţie a vulcanului Kanlaon a dus la evacuarea a peste 8.000 de localnici.

The eruption produced a voluminous bent plume approximately 4,000 meters tall that is drifting southwest, according to Phivolcs.

Today, Sky view of Kanlaon Volcano, Philippines – April 8, 2025. Mount Kanlaon erupted

At 5:51 a.m., producing a 4,000-meter-high ash plume to the southwest and pyroclastic flows on the southern slopes. Alert Level 3 remains in effect.

— Weather Monitor (@WeatherMonitors)