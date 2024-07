Călin Donca, gata să-și „reclădească imperiul care a picat la pământ” / Ce pregătește omul de afaceri (VIDEO)

Omul de afaceri Călin Donca a mărturisit pe Internet că se pregătește să-și „reclădească imperiul care a picat la pământ”, , fiind acuzat de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. El se ocupa de producția de energie verde, investind aproximativ 120 de milioane de euro.

Printre persoanele păcălite de Călin Donca se află și Dorian Popa. Influencerul a pierdut o sumă destul de mare, după ce a fost țepuit de omul de afaceri. , pe care Dorian Popa i-a investit în afacere. Suma pierdută de el ar fi minoră, în comparație cu pierderile celorlalți investitori.

La jumătatea lunii decembrie, , ispășindu-și restul pedepsei la domiciliu, la decizia Tribunalului Brașov. „Vreau să mulțumesc judecătorilor care mi-au oferit ocazia de a sta în libertate și au fost îngăduitori. Mulțumesc prietenilor, familiei, soției eroine care a gestionat firma și copiii, și absolut tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă dificilă”, a spus afaceristul când a fost eliberat.

Călin Donca vrea să-și reclădească imperiul care a picat la pământ

„Mai puține vorbe, mai multe fapte”, a transmis Călin Donca.

„Trei lucruri pe care le fac dimineața în momentul în care încep partea de business și îmi reclădesc imperiul care a picat la pământ. Iată că deja începe să renască. Beau sucul verde, îmi planific ziua, văd exact ce am făcut și ce trebuie să fac mai departe și, de asemenea, fac sport la bustul gol. Când îmi este frig mă apuc și fac sport. Lucrez, sport, lucrez, sport și tot așa. La fiecare oră fac măcar 2-3 minute de sport”, a mai spus afaceristul.

Omul de afaceri susține că vrea să își lanseze un vlog în care să își prezinte întreaga rutină zilnică și să fie un exemplu demn de urmat de persoanele care îl apreciază pe Internet.

„Multă lume spune că nu are timp să meargă la sală. Endorfinele, serotonina, dopamina au mare legătură cu activitatea fizică. De aceea fac sport, fac exerciții pe care le puteți fac și voi acolo unde lucrați. E vorba de niște gantere, e vorba de o roată de 50 de lei și niște mânere cu care să faceți flotări. Puteți să vă vitalizați corpul și puteți să vă simțiți bine fără alcool, fără droguri, fără ciocolată, ci doar făcând sport”, a mai spus el.

„Spuneți-mi dacă vreți să fac un vlog, cu toată rutina mea de dimineață, deoarece am câteva lucruri interesante pe care pot să vi le arăt și pe care am început să le fac cu sfințenie încă din prima zi în care am fost blocat”, a încheiat Donca.