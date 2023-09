Suma fabuloasă pe care a pierdut-o Dorian Popa după ce a fost țepuit de Călin Donca: „Am băgat și noi un bănuț pe care l-am muncit”

care au investit în afacerea cu panouri fotovoltaice a lui Călin Donca, acesta fiind arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Persoanele care au avut conexiuni cu afacerile inculpatului sunt acum foarte îngrijorate și preocupate de situație, scrie .

Dorian Popa, investiție de 24.000 de euro în afacere

Artistul afirmă că a investit 24.000 de euro în afacere, dar subliniază că pierderea sa este minoră în comparație cu ceilalți investitori care au alocat sume semnificative.

„Mi s-a propus să investesc în ceea ce se dorea a fi un parc cu panouri fotovoltaice, lucru care nu apare în niciuna dintre acuzațiile ce se vehiculează în presă (…) nu vizează acele parcuri fotovoltaice unde unii oameni, și eu, adică noi mai mulți investitori, am băgat și noi un bănuț pe care l-am muncit. Nu m-am aruncat să investesc o sumă mare. Am investit 24.000 euro, dar vă pot spune că sunt oameni care au investit sume sănătoase”, a spus Dorian Popa la Antena 3 CNN.

Influencerul l-a crezut pe Călin Donca un om serios

activitatea lui Călin Donca pe platformele online și l-a perceput ca pe un profesionist în domeniul afacerilor, cu atât mai mult cu cât acesta avea deja o experiență de opt ani în sectorul energetic.

„S-a creat un context pentru care vă datorez părerea mea, nu explicații, pentru că e doar o părere legat de domnul Călin Donca. Consider că l-am considerat și prieten pentru că atât de frumos s-a purtat cu mine și atât de frumos mi-a vorbit încât pot să consider că l-am avut drept prieten.

Acum, voi cei care sunteți mai maturi, din publicul ăsta de “copii” pe care îl am eu, înțelegeți voi dinozaurii, că în viață, de multe ori, cine îți e prieten e posibil să nu îți fie neapărat prieten și din păcate ești surprins și dezamăgit de oameni de la care nici nu te aștepți. Conform facturilor pe care le vedeți acum pe ecran, mi-am achitat panourile voltaice de pe casa mea la domnul Călin Donca și a lui firmă, în urma recomandărilor unor apropiați. Nu o să vorbim nici de apropiați pentru că suntem aici să aruncăm în pietre cu nimeni.

Dar văzând că este în domeniul energiei de peste opt ani de zile, fraților – bă, peste opt ani de zile – în care ce crezi, justiția nu a găsit nimic. Bun, văzând că este de peste opt ani în domeniul energiei, este drept, lăsându-mă și eu un pic indus în eroare de faptul că am văzut pe platformele sociale o viață a unui om ce părea un afacerist de succes, am zis ok, vreau să eu panouri de la Călin Donca.

Vedeți facturile care confirmă faptul că el a primit bani de la mine pentru acele panouri fotovoltaice de pe casa mea. După cum vedeți sunt două tranșe (…) Pentru că în domeniul construcțiilor, după cum a învățat, se achită o parte în avans, adică jumătate și jumătate la sfârșitul lucrărilor”, a spus Dorian Popa pe canalul său de Youtube.