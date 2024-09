Care este una dintre cele mai căutate meserii de către companiile din România. Aproape de 5 ori mai puțini absolvenți în domeniu decât oferte de joburi

Inginerii sunt tot mai căutați în piața muncii, iar pentru că oferta facultăților și numărul absolvenților care ajung să profeseze în domeniul studiat nu acoperă cererea pieței, salariile oferite sunt de-a dreptul spectaculoase.

Marile companii spun că au nevoie de 600.000 de ingineri în următorii 10 ani, însă numărul anual de absolvenți din toată țara nu depășește 13.000. Trei din 10 absolvenți aleg să plece în străinătate, iar o altă parte, nu profesează niciodată în domeniul studiat, potrivit .

În 2024, 9.000 de studenţi au intrat în anul întâi la . Conform estimărilor, până la finalul celor patru ani de licență, vor rămâne sub 6.000 de studenți, după ce între 30 şi 35% dintre ei aleg să abandoneze studiile. 15% dintre ei aleg să profeseze în străinătate, numărul final de absolvenți care rămân în țară ajungând sub 5.000. Însă nu toţi sunt ingineri. Aşadar, 3.600 de ingineri termină anual la Universitatea Politehnica din Bucureşti, adică de 16 ori mai puţini decât cererea din piaţă.

„Sperăm ca cifra să crească spre 4.000 – 4.500 în anii următori. Dar mai mult de atât, universitatea nu poate scoate. Până la urmă trebuie, să vorbim de calitate şi nu cantitate”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica, pentru Observator News.

Criteriile care au stat la baza alegerii facultății

Sunt și studenți pentru care criteriile de alegere a unei facultăți au fost diferite. Pe acești anu i-a interesat nici cererea de pe piața muncii, nici salariile pe care le pot câștiga după absolvire, ci ușurința cu care vor finaliza anii de studiu.

„Iniţial am fost la alt profil, am renunţat pentru că mi se părea foarte greu şi am venit aici pentru că mi se pare mai uşor şi mă simt mai bine. Am vrut să mă fac inginer, dar managementul calităţii, cât de greu să fie?!”, a declarat un student, pentru Observator News.

Viața de student nu presupune doar planuri, visuri și distracție, ci și confruntarea cu indiferența și nepăsarea cu care sistemul educațional se raportează uneori la . Lucrul acesta se vede cel mai bine în locurile insuficiente de cazare în cămine, 110.000 în toată țara, dar și în condițiile insalubre care sunt în multe dintre căminele de stat. La Oradea însă, câțiva norocoși au fost cazați într-un cămin care se ridică la standardele unui hotel de 4 stele.

„Universitatea din Oradea poate să cazeze 248 de tineri studenţi. De la începutul anului universitar au fost depuse 2.199 de cereri”, a declarat Sorin Șipoș, prorector Universitatea Oradea.

Schimbarea legislației în ceea ce privește programele de master

Astăzi a fost prima zi a anului universitar și pentru studenții înscriși la programele de master. De anul acesta, anii de master se pun ca vechime în muncă.