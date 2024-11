Care este unul dintre cele mai spectaculoase trasee din România. Peisajele sunt unice și uluitoare

Țara noastră are unele dintre cele mai cunoscute trasee din toată lumea, precum sau Transalpina. Pe lângă acestea, România mai are un traseu mai puțin cunoscut, care are peisaje de vis.

„Drumul mănăstirilor”, traseul spectaculos de la noi din țară

Unul dintre cele mai fascinante trasee din România este „Drumul Mănăstirilor”, care leagă unele dintre cele mai mari centre spirituale din zona de nord a Moldovei,potrivit

Acesta a fost reabilitat în totalitate de Consiliul Județean Botoșani în 2023 și a fost inclus în circuitul turistic național. Traseul începe din comuna Vorona, care se află la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Botoșani.

Ulterior, traseul este spre stânga, către . Din dreptul acestui lăcaș, turiștii ajung într-o pădure, printr-o șosea care a fost asfaltată, pe o porțiune de peste 12 kilometri.

De ce este impresionant acest traseu

Acest traseu străbate codrii Voronei și oferă peisaje deosebit de frumoase. De pe cel mai înalt versant al traseului, pot fi văzuți în mod panoramic codrii care se întind de la Vorona, către Tudora și Coșula.

Traseul continuă până la schitul Oneaga, înainte de a coborî în pădurea Coșula și ulterior ajunge în comuna Sulița, unde se află mănăstirea Cozancea.

De pe „Drumul mănăstirilor” se ajunge ușor și la Mănăstirea Guranda dar și la Mănăstirea Agafton, locul unde au stat în călugărie, mătușile lui Mihai Eminescu.