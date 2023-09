Care sunt cele două variante luate în calcul de polițiștii ce anchetează moartea Laurei Roșca (DJ Lalla) / Părinții tinerei au ajuns la morga din Constanța

Polițiștii care anchetează decesul Laurei Roșca, cunoscută ca DJ Lalla, iau în calcul două variante, înecul accidental sau sinuciderea.

După aflarea morții tinerei, pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de condoleanțe.

Cele două variante luate în calcul de polițiști, explicate

DJ Lalla, în vârstă de 34 de ani, , în condițiile în care joi, 28 septembrie, vântul de pe litoral a suflat cu peste 50km/h, marea fiind agitată și fiind arborat steagul roșu.

O altă variantă luată în calcul de polițiștii care anchetează decesul Laurei Roșca este cea în care tânăra ar fi vrut să se sinucidă. Nu de mult, tânăra a publicat pe rețelele sociale un mesaj prin care anunța că suferă de depresie, fiind totodată hotărâtă să o învingă.

Trupul neînsuflețit al Laurei a fost dus la morga din Constanța, unde vineri dimineața, 29 septembrie, au ajuns și părinții ei, relatează .

Joi, 28 septembrie, pe nisipurile plajei din Mamaia.

Cucu de la Noaptea Târziu, afectat de tragicul sfârșit al DJ Lalla

„Acum 2 ani am avut primul contact cu @radio3net prin @lalla ! Pe atunci nu știam și nici nu îmi imaginam că o să fac parte din acest radio și că Lalla o să-mi devină colegă! La un an distanță (anul trecut) am devenit colegi și de atunci tot ziceai tu că vrei să facem un interviu cu experiența mea din Bali…Dar nu am mai reușit…Facem altă dată interviul… Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi!! Drum bun colega!!”, după decesul lui DJ Lalla.