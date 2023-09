Cucu de la Noaptea Târziu, profund afectat de tragicul sfârșit al DJ Lalla pe plaja din Mamaia: „De atunci tot ziceai tu că vrei”

Pe plaja din Mamaia, în dimineața zilei de joi, 28 septembrie 2023, turiștii au fost șocați să găsească trupul unei tinere. Cu ajutorul tatuajelor de pe corpul ei, autoritățile au identificat victima.

Cucu de la Noaptea Târziu a fost coleg cu DJ Lalla

, era o tânără în vârstă de 34 de ani din Turda, județul Cluj, care locuia în București. Avea peste 20.000 de urmăritori pe platformele online. În ultima ei postare, folosise hashtag-ul „Fvckdepression” și mesajul „Make sure it’s all worth it!” Cei care au cunoscut-o sunt profund îndurerați de vestea tragică a dispariției sale, inclusiv Cucu de la Noaptea Târziu.

Horațiu Cuc, cunoscut sub numele său real, și . Au colaborat împreună la aceeași stație de radio și au avut în plan să realizeze un interviu pe care l-au tot amânat, așa cum a dezvăluit artistul într-un mesaj emoționant postat recent pe platforma Instagram, scrie .

„Acum 2 ani am avut primul contact cu @radio3net prin @lalla ! Pe atunci nu știam și nici nu îmi imaginam că o să fac parte din acest radio și că Lalla o să-mi devină colegă! La un an distanță (anul trecut) am devenit colegi și de atunci tot ziceai tu că vrei să facem un interviu cu experiența mea din Bali…Dar nu am mai reușit…Facem altă dată interviul… Nu îmi vine să cred că nu mai ești printre noi!! Drum bun colega!!”, a transmis Cucu de la Noaptea Târziu după decesul lui DJ Lalla.