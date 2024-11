Cât a plătit o turistă olandeză pentru mic dejun, prânz și cină, în România. Cum i se par prețurile de la noi

O turistă olandeză care a venit cu prietena ei în România și a vizitat câteva dintre obiectivele turistice importante din țară a dezvăluit cât a plătit pentru mic dejun, prânz și cină și în doar două cuvinte.

Ce a spus turista olandeză despre prețurile din România

De la an la an, România atrage tot mai mulți turiști. În primele șase luni ale anului 2024, aproape șase milioane de turiști străini au ales țara noastră, potrivit Institutului Național de Statistică.

O turistă olandeză a fost întrebată cât a plătit pentru mic dejun, prânz și cină în România și cum i se par prețurile de la noi.

„Suntem din Olanda. Am venit pentru că ea este jumătate româncă, și a vrut să îmi arate țara. Facem în principiu activități turistice. Am fost în Brașov, la Bran, bineînțeles, am vizitat Minele de Sare, ne-am bucurat de natură și de orașele de aici. Am rezervat doar Airbnb”, a spus turista.

Pentru un mic dejun, prânz și cină, turista olandeză a plătit „undeva la 150 lei”.

„Cred că este foarte ieftin”, a spus ea când a fost întrebată cât a plătit pentru mâncare, potrivit .

În primele șase luni ale anului, cei mai mulți turiști străini au fost în București, aproape un milion. În aceeași perioadă, și orașele Brașov și au fost aglomerate. Cei mai mulți au venit din Germania, Italia și Statele Unite ale Americii.