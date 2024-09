Cât costă o vacanță de șapte zile, la un hotel all inclusive în prima vacanță a elevilor. Unele destinații deja nu mai au locuri

Nici nu a început bine școala, că deja se fac planuri pentru următoarele concedii. Prima a copiilor este la sfârșit de octombrie, când este sfârşitul modulului unu de învăţare.

Care sunt destinațiile ideale

În topul sejururilor pentru această perioadă se numără Tunisia, Egipt sau Dubai, iar specialiștii avertizează că cererea de anul acesta este cu 30% mai mare față de anul trecut, conform

Prima vacanță a elevilor din acest an școlar este programată între 26 octombrie și 3 noiembrie. Pachetele all inclusive în destinații calde sunt la mare căutare, iar Tunisia se află în top datorită prețurilor atractive. Un sejur de șapte nopți, la un hotel de patru stele cu all inclusive, pentru doi adulți și un copil, costă aproximativ 1000 de euro.

Egiptul rămâne vedeta destinațiilor turistice

Pentru pachetele în Egipt, agenţiile au suplimentat locurile pentru a face faţă cererii crescute, iar cine are un buget mai mare poate alege să călătorească în Dubai.

„Vedeta rămâne destinaţia Egipt, unde turiştii pot alege un sejur de şapte nopţi cu all inclusive, la patru stele, cu tarife de la 550 de euro de persoană. Dubai sau Ras al Khaimah, o destinaţie mai nouă pe piaţa din România. Tarifele pleacă de la 850 de euro de persoană pentru un sejur de şapte nopţi cu mic dejun la patru stele”, spune Adina Şerac, director de vânzări agenţie de turism.

„În fiecare zi, vei avea ocazia de a vedea alt peisaj, alte oraşe, alte ţări. Copiii nu se vor plictisi nici la bordul vasului, unde există activităţi legate de actorie, alpinism, căţărat, piscine. Tarifele aici pornesc de la 500 de euro loc în cabina interioară, iar copii cazaţi cu doi adulţi pot avea reducere între 50 si 80% din tariful unui adult”, spune Florin Ionescu, consultant în turism.

Ce stațiuni vor fi aglomerate în următoarea perioadă în România

În România se preconizează o perioadă aglomerată, în special în weekendul de Sfântul Dumitru. La munte, un sejur la un hotel de patru stele, cu acces la spa, poate costa la fel de mult ca o vacanță în Tunisia. De asemenea, stațiunile balneare Călimănești-Căciulata sunt foarte populare pentru celor mici. Aici, un hotel de cinci stele, cu demi-pensiune și acces la piscine, costă 3.300 de lei pentru trei nopți.

„Sinaia, unde tarifele pleacă de la 950 de lei pe cameră la un hotel de trei stele şi poate să ajungă până la 2.000 de lei la un hotel de patru stele, cu mic dejun inclus şi cu acces la facilităţi spa. Vorbim întotdeauna de un pachet de trei nopţi de cazare. Poiana Braşov, 800 de lei pe cameră la un hotel de patru stele şi până la 3.300 de lei la hotel de patru stele cu mai multe servicii de masă”, spune Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.