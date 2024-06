Cât costă să îți faci singur o piscină acasă și în cât timp poate fi gata

În perioada cu temperaturi ridicate, tot mai mulți români își doresc să aibă propria piscină. Cornel și-a făcut singur o piscină, însă pentru instalații a apelat la profesioniști, .

Cât te costă să îți faci o piscină în propria curte

Cornel și-a făcut o piscină în propria curte. El a plătit nu mai puțin de 4.800 de euro, iar construirea acesteia a durat în jur de o săptămână.

„Este lemnul separat, cu deck-ul, care au costat împreuna 4.200 de lei, deci un cost total al piscinei ar fi undeva la 2.100 de euro. Avem informaţii pe internet din nenumărate surse”, a spus Cornel, potrivit .

Pe lângă construirea piscinei, și întreținerea este importantă pentru a fi siguri că aceasta este .

„Îmi ia cel puţin două ore, pentru că trebuie spălat filtrul, trebuie curăţat după copii. Am cumpărat un roboţel. Eu am piscina cu sare, adică nu avem clor. Procedeul e automat, camera tehnică e destul de complexă. Am apelat la specialişti, mai întâi am făcut-o la gri, apoi a venit firma”, a spus Tavi Clonda.

Cei care vor ca specialiștii să se ocupe de construcția unei piscine trebuie să știe că prețul pornește de la 15.000 de euro și poate să ajungă chiar și la câteva zeci de mii de euro.

„Toate piscinele au o cameră tehnică. Şi cel mai important, trebuie să existe tabloul electric special, care să ofere protecţie. E musai ca pentru piscine să se folosească 12 Volţi pe partea de iluminat”, a recomandat Cristian Popa, manager general firmă montare piscine.