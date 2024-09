Cât vor plăti bucureștenii pe căldură iarna aceasta. Nicușor Dan, explicații despre prețul gigacaloriei

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, luni, că a existat „un calcul” să nu fie crescut prețul gigacaloriei în București cât timp starea sistemului de termoficare „nu era suficient de bună”. Dar acum, pe măsură ce se fac investiții și e, „e poate rezonabil cât plătesc bucureștenii”. Totuși, o decizie clară va fi luată în decembrie, de noul Consiliu General.

Nicușor Dan, despre facturile la căldură iarna aceasta

„Știți că o să avem un nou consiliu general, cu noul consiliu general o să discutăm bugetul, foarte probabil în luna decembrie a acestui an și e o decizie pe care o să o luăm împreună”, a declarat Nicușor Dan, pentru

Decizia, a mai precizat el, „foarte probabil” nu va afecta luna decembrie.

„Gigacaloria costă real 1000 de lei, aproximativ, din care o treime plătesc bucureștenii, două treimi plătește primăria, bineînțeles din banii tot ale bucureștenilor, in impozitele și taxele lor. În România, prețul pe care oamenii îl plătesc este între 250 și 600. Eu vă aduc aminte că până prin anii 2021 sau 2022, bucureștenii plăteau 120 de lei sau cam așa pe gigacalorie, noi am dus-o la 330 de lei. A fost un calcul să n-o facem mai scumpă pentru că încă starea sistemului nu era suficient de bună. Acum pe măsură ce el se îmbunătățește e poate rezonabil să mai creștem puțin cât plătesc bucureștenii”, a mai explicat primarul general, Nicușor Dan.