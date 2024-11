Ce a făcut ca viața unei românce mutate la sat să se transforme într-un coșmar. „Simt că o iau razna”

În România ultimilor ani s-a putut observa o tendință a românilor de a migra din orașe spre , din dorința unei vieți mai liniștite și mai conectate cu natura. Însă, realitatea de care se lovesc unii români atunci când ajung să lase definitiv viața de la oraș pentru un trai la țară este cu totul alta decât ce și-au imaginat.

În aceeași situație este și o româncă, a cărei vecin i-a transformat viața de vis la care spera într-un coșmar. Aceasta și-a spus povestea pe platforma , povestind cum bărbatul care locuiește lângă ea, cu un temperament violent, are grijă ca fiecare acțiune pe care o face să dăuneze celor din jur.

„Salut! De 3 ani, m-am mutat de la oraș la sat. Nefericirea face ca scumpul meu vecin să fie un nenorocit care a ajuns reprezentantul satului la Primăria de care aparținem, după ce a fugit din Spania, pentru a nu face închisoare acolo pentru fraudă. Face parte dintr-un partid politic puternic, care a si câștigat alegerile la Primărie anul acesta. Nu m-ar deranja toate astea dacă ar fi un om cu care să poți vorbi.

De când m-am mutat, zilnic face diverse măgării, cum ar fi dezmembrarea mașinilor la mine sub geam (are o «afacere» fără acte cu dezmembrări auto), stă și claxonează de N ori pe zi aiurea, doar să ne ațâțe, mi-a intrat pe teren cu o construcție (înainte să cumpăr aici, aștept încă topograful), am aflat după ce am săpat pentru apă că aceasta este poluată, deoarece el aruncă toate lichidele rămase de la masini pe jos, în pământ (antigel, ulei, motorină, etc). Dă foc la plasticele rămase si poluează aerul de uneori trebuie să mă închid în casă să pot respira”, povestește femeia, în postarea de pe Reddit.

„Am trecut cu vederea multe aspecte fiindcă este un om periculos”

Femeia povestește cu disperare noua tactică la care a apelat vecinul ei pentru a deranja liniștea publică și implicit, de a distruge orice încercarea a femeii de a avea un moment de relaxare. Împreună cu mai mulți prieteni, aceștia își turează motoarele la orice oră din zi sau noapte, cu scopul de a atrage reacții din partea femeii.

Aceasta mărturisește că a luat în calcul să renunțe la visul ei de-a trăi o viață la sat, dar își mai încearcă o dată norocul și apelează la ajutorul internauților pentru a găsi o metodă care l-ar pune pe vecin în situația de a răspunde pentru toate acțiunile sale.

„Am trecut cu vederea multe aspecte fiindcă este un om periculos, cunoscut în sat pentru felul său de a se răzbuna. Am avut momente când nu am mai putut și am sunat la Poliție, unde ni s-a spus să mergem la Primărie (duminică) sau să fac plângere pe aplicația Primăriei (nu funcționează sau nu se ia in considerare ce trimit acolo). M-am resemnat și n-am mai făcut nimic, văzând că încerc degeaba, dar de câteva zile, scumpul meu vecin și-a cumpărat 1 motor de enduro și și-a mai adus și niște prieteni, în total fiind 3-4 , neînmatriculate, care stau în fața geamului meu și pe care le turează aiurea, doar să se distreze pe seama nervilor mei.

Nu mă înțelegeți greșit, ador motoarele, ba chiar până acum puțin timp am practicat și eu enduro, stiu ce înseamnă, cu ce se mănâncă, nu sunt deranjată de ele în general, însă să-mi stea 3-4 motoare turate sub geam seara la 9-10, dimineata, pe weekend sau oricând am și eu un pic de timp liber si liniste, mi se pare deja că e prea mult. Simt că o iau razna, în ultimele săptămâni m-am gândit inclusiv la a vinde casa și să-mi bag picioarele in visul meu, să mă mut înapoi în oraș.

Clar Politia si Primăria nu mă ajută, doar sunt prieteni, sunt tot la cafele împreună. În afară de ce am scris mai face și alte probleme, dar mi-ar trebui o carte întreagă să scriu tot ce face domnul vecin. Ce soluții am, este cineva care are vreo idee mai bună decât a mea?”, a mai scris românca.